شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون مادة جديدة يمكنها عكس الضوء ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مجموعة من الباحثين مادة جديدة يمكنها عكس الضوء بشكل مثير للاهتمام، وذلك لإنشاء علامات طريق يمكنها السطوعوتغير لونها ليلاً.

ونقلاً عن موقع Phys الأمريكي، يقول الباحثين إن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في لفت الانتباه إلى معلومات المرور المهمة عندما تكون الطرق مظلمة وهو ما يعتبر أمرا مفيدا لكل من السائقين والمشاة.

وبحسب التقرير فتعتمد المادة الجديدة على مجهرات بوليمر موضوعة على الجانب اللاصق من شريط شفاف، حيث يؤدي الهيكل المادي للمادة إلى ظاهرة مثيرة للاهتمام حيث عندما يضيء الضوء الأبيض على الفيلم في الليل سيرى المارين لونًا واحدًا مستقرًا ينعكس أمامهم بينما يرى آخرين تغير الألوان، حيث إن كل هذا يتوقف على زاوية الملاحظة وعلى مصدر الضوء.

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وقاد البحث العالم “Limin Wu”، من جامعة فودان في الصين، في حين قدم خبراء البصريات في جامعة بوفالو مساهمات كبيرة في العمل، حيث قدموا نظرة ثاقبة للتطبيقات المحتملة للفيلم مثل استخدامه في علامات الطرق الليلية.

وقال أحد الباحثين أنه يمكن استخدام هذه المادة لإنشاء علامات مرور ذكية"، مضيفاً "إذا كان شخص ما يستمع إلى الموسيقى الصاخبة أو لا يهتم أثناء المشي أو القيادة، فإن علامة تغيير اللون يمكن أن تساعد في تنبيهه بشكل أفضل إلى حالة حركة المرور."