شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يعيد فارق قيمة تذاكر الطيران فى حال خفضها بعد الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار توسيع أنشطته، أضاف موقع "جوجل ترافل" خدمة جديدة للعملاء الذين يحجزون تذاكر طيران عبر الموقع.

وقرر "جوجل ترافيل" إعادة فارق قيمة حجز تذاكر الطيران لعملائه فى حال انخفاض السعر بعد إتمام عملية الحجز، وتهدف هذه الخدمة لتوفير رؤى أوسع لعملاء الموقع للتعرف على أحدث الأسعار وأرخصها قبل إتمام عملية الحجز.

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وذكر موقع "جوجل ترافل"، فى بيان، "أننا نوفر بالفعل كم متنوع من الأسعار الرخيصة والمرتفعة والعادية لكل خط من خطوط الطيران".

وأضاف البيان، "كما سنوضح لكل العملاء حركة التغيير فى الأسعار خلال الأشهر الأخيرة وإبلاغهم بتوقعاتنا بشأن ارتفاع أو انخفاض الأسعار، كما أضافت (جوجل) لتشجيع العملاء على الحجز ضمانة إعادة قيمة فارق السعر في حالة انخفاضه بعد الحجز".