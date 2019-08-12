شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات: الولايات المتحدة ستتعرض لثمانية أعاصير قبل شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحذر الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، من أنه هناك ما يصل إلى ثمانية أعاصير أخرى قد تضرب الولايات المتحدة هذا الموسم، وهذا سيمثل مستوى نشاط أكبر من المعتاد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه حتى الآن كانت هناك اثنين لهذا الموسم، وهما العاصفة شبه الاستوائية أندريا، التي استمرت من 20 إلى 21 مايو، وإعصار باري في 11-15 يوليو، الذي ضرب لويزيانا.

كما أنه من المتوقع أن تتبع ظاهرة النينيو موجة من العواصف الأخيرة، وهي أنماط الطقس غير الطبيعية التي تعمل عادة على قمع نشاط الإعصار، لذلك ستستمر الأعاصير بعدها، كما ستكون ذروة موسم الأعاصير من أغسطس إلى أكتوبر، لكن موسم الأعاصير الذي يستمر ستة أشهر سينتهي في 30 نوفمبر.

Advertisements

وقال جيري بيل ، أحد خبراء التنبؤ بالمناخ في مركز نوا: "ظاهرة النينيو عادة تحول دون نشاط الأعاصير في المحيط الأطلسي ، ولكن بعد أن ينتهى الأمر، يمكننا أن نرى موسمًا أكثر نشاطا ".

وأضاف بيل "هذا التطور، بالإضافة إلى الظروف المواتية المرتبطة بعصر النشاط المستمر للأعاصير الأطلسية التي بدأت في عام 1995، يزيد من احتمال النشاط فوق العادي هذا العام".

وقال نيل جاكوبس القائم بأعمال مدير نوا "ستواصل نوا تقديم المعلومات التي يعتمد عليها الجمهور قبل وأثناء وبعد أي عواصف طوال موسم الأعاصير."