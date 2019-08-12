شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق نسخة "بابجى لايت" رسميا فى العديد من المناطق الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كل Tencent و PUBG للتو عن قرارهما بتوفير لعبة PUBG Mobile الشهيرة إلى هواتف ذكية أقل قدرة فى جميع أنحاء العالم، حيث تم إطلاق نسخة PUBG Mobile Lite للعمل على الهواتف الذكية ذات ذاكرة وصول عشوائى أقل من 2 جيجابايت، وهى الآن متاحة للتنزيل واللعب على متجر بلاى ستور فى العديد من مناطق جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فإذا كنت لا تعيش فى واحدة من تلك المناطق، فلا تقلق لأن PUBG Mobile Lite ستكون متاحة فى المزيد من المناطق فى أوروبا، وكذلك أمريكا الشمالية والوسطى قريبًا، حيث تم تصميم الإصدار الخفيف من بابجى باستخدام Unreal Engine 4، ولكن حجم حزمة التثبيت يبلغ 490 ميجابايت فقط.

وتأتى اللعبة مع خريطة أصغر مصممة لـ 60 لاعبًا، مقابل 100 لاعب يمكن أن تستوعبها اللعبة القياسية على الخريطة، لذلك فإذا لم تلعب PUBG Mobile حتى الآن نظرًا لمتطلبات الأجهزة، فسيسعدك أن تعلم أن اللاعبين الجدد الذين انضموا إليها سيكونون مؤهلين للحصول على العديد من المكافآت.