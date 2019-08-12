شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستعد لإضافة تبويب إخبارى جديد للمنصة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير سابقة أن شركة فيس بوك تجرى مباحثات مع ناشرى الأخبار لتقديم ما يصل إلى 3 ملايين دولار لحقوق نشر المحتوى على منصتها، إلا أن أحدث تقرير من CNET كشف أن المنصة تسعى لطرح تبويب جديد للأخبار، وسيكون موجودا على الواجهة الرئيسية لفيس بوك، فيما تهدف منصة التواصل الاجتماعى إلى إطلاق الميزة فى الولايات المتحدة فى وقت لاحق من هذا العام لتزويد الناس بتجربة أخبار أفضل.

وبحسب تقرير CNBC. ستظهر علامة تبويب "أخبار مخصصة" بشكل بارز بجانب الميزات الأساسية مثل موجز الأخبار و Messenger و Watch"، فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن فيس بوك اتصل بمنافذ الأخبار مثل ABC News و The Washington Post "لدفع ما يصل إلى 3 ملايين دولار لترخيص محتوى لعلامة تبويب الأخبار".

وقد تحدث مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لفيس بوك عن قسم الأخبار على منصته فى أبريل الماضى، وأشار إلى أن القسم سيكون مجانيًا للمستخدمين، على الرغم من أن فيس بوك قد يدفع للناشرين الذين يتم عرض أعمالهم، وقال زوكربيرج فى منشور له :"من المهم بالنسبة لى أن نساعد الناس على الحصول على أخبار جديرة بالثقة وإيجاد حلول تساعد الصحفيين فى جميع أنحاء العالم على القيام بعملهم المهم".

فيما يحتمل أن يكون لموقع فيس بوك علاقة مباشرة مع الناشرين للتأكد من توفر المحتوى الخاص بهم، إذا كان محتوى عالى الجودة بالفعل، ولقد أعلن فيس بوك عن مبادرات أخرى لدعم الصحفيين، بما فى ذلك تعهد باستثمار 300 مليون دولار فى غرف الأخبار والمنح المحلية للأشخاص الذين لديهم أفكار لتحسين جودة الأخبار.