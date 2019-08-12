شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة مكافحة الحرائق بنيويورك تفقد "هارد ديسك" يضم أكثر من 10،000 سجل طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت عملية اختراق المؤسسات الحكومية أمرا شائعا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن قسم الإطفاء في مدينة نيويورك يواجه مشكلة أخرى تعد من النوع الكلاسيكى، حيث ضاع "هارد ديسك" يضم بيانات مهمة تتعلق بالإدارة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد حذر قسم الإطفاء في مدينة نيويورك من أن القرص الصلب الشخصي للموظفين قد فقد في مارس الماضي ، مما يحتمل أن يعرض السجلات الطبية لـ 10253 مريضاً تم معالجتهم بواسطة خدمات الطوارئ بين عامي 2011 و 2018 لخطر الضياع.

وفي حين أنه لا يوجد دليل على أن شخصًا ما قام بالوصول إلى البيانات، فإن القسم يتعامل مع هذا الأمر بشكل يشابه التعامل مع أزمات الإختراق، ويقومون بإخطار المرضى وتقديم مراقبة الائتمان ل 3،000 المرضى الذين قد تكون أرقام الضمان الاجتماعي قد تعرضت للخطر، وقد حصل الموظف الذي لم يكشف عن اسمه على تصريح للوصول إلى السجلات ونقله إلى محرك الأقراص الشخصي، وقد تم الإبلاغ عن فقد محرك الأقراص لاحقًا.

ومثل هذه الحوادث نادرا ما تحدث ، ولكنها بمثابة تذكير بأن أمان البيانات الفعلي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة، فحتى في الخسائر غير المقصودة ، قد لا يستغرق الأمر الكثير حتى تقع المعلومات في الأيدي الخطأ، وعندما تكون بيانات الرعاية الصحية ذات قيمة خاصة للمتسللين المدعومين من الدولة والجماعات الإجرامية على حد سواء ، فإن الخسارة الصغيرة قد تكون لها عواقب وخيمة.