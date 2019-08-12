شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر ميزة جديدة تجعل من السهل البحث فى الرسائل المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز موقع التدوين المصغر تويتر، بميزة السرعة فى تواتر التغريدات والأحداث، وهذه السرعة هى ما تضيف له بريقا خاصا، فى ظل اعتماده على التغريدات القصيرة دون الإسهاب فى التفاصيل.

لكن عامل السرعة لا ينطبق على "الرسائل المباشرة"، إذ قد يكون العثور على المحادثة الصحيحة في رسائل تويتر المباشرة، أمرًا صعبًا، خاصةً عندما يحتوي صندوق الوارد الخاص بتويتر على العديد من الرسائل المباشرة، وفقا لموقع "إم إس باور الأمريكى يوزر".

Advertisements

وقد يستغرق الأمر أكثر من دقيقة فقط للعثور على الشخص المناسب الذي ترغب في إرسال بعض الرسائل المهمة إليه، لكن هذا قد ينتهي قريبًا لأن موقع تويتر يطور الآن ميزة جديدة تجعل عملية العثور على المحادثات لا تستغرق أكثر من بضع ثوانٍ فقط.

إذ يختبر تويتر حاليًا ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالبحث عن الرسائل المباشرة (DM)، و ستحتاج فقط إلى كتابة بضعة أحرف من الاسم وسيعرض تويتر كل النتائج المطابقة الممكنة، والتي من بينها ستكون قادرًا على اختيار الشخص الصحيح لمراسلته.