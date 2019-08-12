شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. تطوير يخت يحمل مختبر علمى يمكنه السفر حول العالم.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تصميم يخت ضخم قادر على السفر حول العالم، وعلى متنه مختبرات علمية، مع غواصاته الخاصة، وسيارات الدفع الرباعي، والدراجات النارية، وطائرات الهليكوبتر، وتبلغ قيمته 10 ملايين جنيه استرلينى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تبلغ السرعة القصوى للبخت 16.5 عقدة، والذى يكون قادرًا على السفر من القطب الشمالي إلى المحيط المتجمد الجنوبي لإتاحة الفرصة للاستكشاف.



اليخت العلمى

ويمكن للقدرة المختبرية دراسة الشعاب المرجانية في بيئة مسيطر عليها لمعرفة كيف تتأثر في مناطق مختلفة من العالم، وتم تصميم السفينة غير العادية من قبل 'Oceanco' بهولندا.

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وقالت متحدثة باسم Oceanco، " اليخت يعد مزيج مثالي بين سفينة استكشافية ويخت فائق التطور، وتبلغ مساحة سطحه الرئيسي 200 متر مربع ويحتوي على هيكل سطح زجاجي خلفي".



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وأضافت "بالنسبة للراغبين في البيولوجيا البحرية والحفاظ على المحيطات، يمكن أن يصبح اليخت مقرا لأي عدد من الدراسات العلمية مثل مزارع الشعاب المرجانية التي تعمل على إنشاء مزارع الشعاب المرجانية على متنها للمساعدة في استعادة الشعاب المرجانية في العالم".



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