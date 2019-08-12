تكنولوجيا: بدل ما تضيع أجازة العيد.. 3 تطبيقات مجانية لتعلم مهارات جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية أول أيام العيد، يجد الكثير من الأشخاص أن لديهم عطلة تمتد لعدد من الأيام، وبينما يستغل البعض هذه الإجازة في الاستمتاع والتنزه، هناك البعض الآخر الذى يفضل استغلالها أفضل استغلال من أجل الدراسة وتعلم مهارات جديدة، وقد عرض موقع "انجادجيت" أفضل التطبيقات المجانية التى تساعد على الدراسة والتعلم بسهولة كما يلى: Photomath Photomath هو تطبيق يساعد الطلاب على حل المعادلات الرياضية الصعبة، فبمجرد تثبيته كل ما عليك فعله هو التقاط صورة للمعادلة، ليتابع Photomath حل المشكلة نيابة عنك ويوفر دليلًا تفصيليًا لحلها بنفسك، بالإضافة إلى مساعدتك على التعرف على الوسيلة التى تساعدك فى حلها. Advertisements Office Lens Office Lens بمجرد التقاط صور للملفات الكثيرة التى تتوفر على جهازك للمناهج الدراسية يمكن للتطبيق تحويلها إلى ملفات PDF ومستندات Word وملفات PowerPoint على حسب كل ملف حتى تتمكن من الرجوع إليها على هاتفك لقراءتها ومراجعتها. Khan Academy Khan Academy تقدم Khan Academy المئات من الدورات المجانية تمامًا، بدء من التاريخ الخاص بالعالم إلى علم الأحياء وحتى الإحصاء، ويتم توجيه هذا المحتوى لمختلف الطلاب فى المراحل الدراسية

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