شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بعض أدوات حجب المكالمات الآلية تسرب بيانات المستخدمين بدون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بقدر ما يمكن أن تكون أدوات حظر المكالمات الآلية مفيدة، يمكنها أحيانًا أن تمتلك بعض المشكلات الخاصة، حيث اكتشف "Dan Hastings" الباحث الأمنى فى NCC Group أن بعض تطبيقات حظر المكالمات الآلية الأكثر شعبية تقوم بإرسال بيانات شخصية للمستخدمين إلى شركات تحليل البيانات الخارجية دون إعلامك بشكل صريح، على الإطلاق.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فكشف التقرير أن بعض الخدمات مثل Hiya و Truecaller أرسلت بيانات الأجهزة قبل أن يتمكن المستخدمين حتى من قبول سياسات الخصوصية الخاصة بها، فى حين أرسل TrapCall أرقام الهواتف دون أى ذكر فى سياسة الخصوصية، كما أرسلت تطبيقات أخرى معلومات مباشرة إلى فيس بوك لحظة تحميلها.

وقد استجابت بعض الشركات للتعليق على هذا الأمر، حيث قال Truecaller أنه قام بإصلاح عمليات نقل البيانات من خلال تحديث التطبيق، بينما قام فريق TrapCall بتغيير سياسة الخصوصية الخاصة به بعد اتصال Hastings مع أبل، وقالت Hiya إنها لا تنقل المعلومات الشخصية، ولكنها كانت "تعزز خصوصيتنا أكثر" من خلال التأكد من أنها لم ترسل بيانات الجهاز دون إذنك.

وغالبًا ما يهدف جمع البيانات إلى تحقيق الدخل من المعلومات، وكان ذلك (أو بالنسبة للبعض لا يزال) جزءًا من المشكلة - كانت الشركات تستفيد من انتهاكات الخصوصية فى نفس الوقت الذى كانت تحمى فيه من أى تدخلات فى حياتك، كما قام Hastings بمطاردة شركة آبل، متهما إياها بالفشل فى مراجعة سياسات الخصوصية والتقاط أخطاء مثل تلك الموجودة فى Hiya و Truecaller.