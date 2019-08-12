شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: McAfee تستحوذ على شركة ناشئة لتعزيز الأمن السحابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة McAfee العالمية للأمن السيبراني عن استحواذها على شركة NanoSec المتخصصة في تأمين خدمات التخزين السحابي، وذلك مقابل مبلغ لم يكشف عنه، فيما كشف التقرير أن شركة NanoSec تأسست من قبل الرئيس التنفيذي فيشواس مانرال في عام 2015 ، ولها مكاتب في بنغالورو بالهند وكاليفورنيا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال McAfee إن الاستحواذ على NanoSec سيعزز قدرات أمان منتجات McAfee MVISION Cloud و MVISION Server Protection ، مما يمنح عملائها القدرة على تسريع تسليم التطبيقات مع تعزيز الحوكمة والامتثال والأمن لنشرها المختلط متعدد السحابيات.

وسيتم تطبيق إمكانات الأمان على التطبيقات وأعباء العمل المنشورة فى Kubernetes وسيتم دمجها في McAfee MVISION Cloud وعروض حماية خادم MVISION، وتتضمن هذه القدرات التوافق المستمر في التكوين وتقييم الثغرات الأمنية بالإضافة إلى تجزئة مستوى التطبيق في وقت التشغيل للكشف عن ومنع التهديدات الجانبية.