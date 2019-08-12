شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش لوحدنا فى الكون.. دراسة تؤكد: الحياة قد تكون منتشرة فى مجرة درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة حديثة إلى أن هناك الكثير من الفرص التى قد تنشر الحياة فى جميع أنحاء مجرة درب التبانة، وقد يكون كوكب الأرض من النقاط الرئيسية لاحتواء الحياة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، لقد جعلت حركة الشمس عبر الفضاء قريبة من العديد من النجوم الأخرى خلال الـ 4.6 مليار سنة الماضية.

وقال روبرت زوبرين، مؤلف الدراسة ورئيس شركة بايونير للملاحة الفضائية ب كولورادو، إن هذه اللقاءات عن قرب من المحتمل أن تندمج مع المذنبات البعيدة لكلا النظامين المختلفين للنجوم، الأمر الذي يدفعهم إلى الاهتمام بالنجمة المارة.

ووجدت الدراسة مبادلة بين المذنب قد تكون مسؤولة عن العديد من الانقراضات الجماعية الماضية للأرض، وكذلك نقل الحياة من الأرض لأماكن أخرى عبر المحيط الواسع من الفضاء.

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وقال العالم "إنها آلية قد تكون السبب فى الأساس لإيصال الحياة إلينا منذ البداية، ومن المحتمل أن نكون قد سلّمناها إلى الكثير من الأماكن الأخرى على مدى 3.5 مليار سنة الماضية، وبالتالى قد تكون المجرة مليئة بالحياة ".

ويستند هذا الاستنتاج إلى بعض الحسابات المباشرة، والتي تأخذ في الاعتبار متوسط الكثافة النجمية للشمس، وسرعة الشمس بالنسبة إلى حقل النجوم.

كما افترض الباحث أيضًا أن النجوم الأخرى تحتوي على مستودعات ضخمة للمذنبات على مشارفها مثل الشمس، وحددت القياسات أن الشمس يمكن أن تلتقط جاذبية جسم خاص بنجم آخر إذا حصلت على مسافة 10 AU من هذا الكائن.

وأوضح روبرت، "لقد وجد أن شمسنا مرت بحوالي 47 لقاءًا نجميًا وثيقًا في كل مليار عام على مدار فترة حياتها البالغة 4.6 مليار عام، مع حوالي نصف تلك الذبذبات التي تنطوي على أقزام حمراء، هذا يعمل على مواجهة واحدة كل 21 مليون سنة"، وتشير حساباته أيضًا إلى أن الأنظمة الشمسية تتداول المواد كثيرًا عبر مثل هذا النوع من المذنبات