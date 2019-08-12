شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تدعو الطلاب إلى تقديم مقترحات حول بعثات القمر والمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الشباب للمساهمة في استكشاف الفضاء عن طريق تقديم مقترحات لمهمتها القادمة إلى القمر.

ونقلاً عن موقع "سبيس" الأمريكي، فإن ناسا طحت مسابقة (RASC-Al) والتى تقبل من خلالها الاقتراحات المقدمة من طلاب المرحلة الجامعية والخريجين لتقديم مفاهيم مبتكرة لبرنامج " ارتميس" التابع لناسا، والذي يهدف إلى هبوط البشر على سطح القمر في عام 2024.

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وأوضحت ناسا أن الموعد النهائي لتقديم المقترحات هو 5 مارس 2020، وسيتم اختيار ما يصل إلى 15 فريقًا نهائيًا وسيتم نقلهم إلى منتدى RASC-AL في كوكوا بيتش بفلوريدا في يونيو، وسيقدم الفريقان الأخيران مشاريع التصميم الخاصة بهما في مؤتمر رئيسي للفضاء، و للمشاركة في المسابقة يجب على الفرق المشاركة أولاً ملء نموذج عبر الإنترنت.

كذلك فيجب بعد ذلك على الفرق ملئ مقترحاتهم وإرسال الفيديو بحلول 5 مارس 2020، مع ملاحظة أنه خلال العام الماضي فاز فريق من جامعة بورتوريكو ماياجويز بسيارة مصممة لاستكشاف سطح القمر.