شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الموظفون يفضلون ترك وظائفهم للروبوتات بدلا من البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشت دراسة حديثة أن غالبية الناس يرون أن فكرة استبدال العمال بروبوتات أو برامج يعد أمرا سيئا للغاية، مقارنة بحصول عمال آخرين على هذه الوظائف، لكن عندما يتعلق الأمر بوظائفهم الخاصة فإن غالبية الناس يفضلون استبدالهم بروبوت بدلا من موظف آخر.

وتهدف الدراسة المنشورة فى مجلة Nature Human Behavior العلمية لتحليل كيفية تفاعل العمال مع التكنولوجيا المحيطة بهم، وأجرى الباحثون لهذا الغرض 11 دراسة واستقصاء سيناريوهات مع أكثر من 2000 شخص من عدة بلدان فى أوروبا وأمريكا الشمالية.

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وقال كريستوف فوش الباحث فى الدراسة بجامعة ميونيخ الفنية بألمانيا "حتى عندما تنجم البطالة عن إدخال تكنولوجيات جديدة، لا يزال الناس يحكمون عليها فى سياق اجتماعى"، وأضاف "من المهم أن نفهم هذه الآثار النفسية عند محاولة إدارة التغييرات الهائلة فى عالم العمل لتقليل الاضطرابات فى المجتمع"، على حد قوله.

وتوضح الدراسة أن معظم الناس ينظرون إلى الأمر بشكل إيجابى عندما يتم استبدال العمال بأشخاص آخرين بدلاً من الروبوتات أو البرامج الذكية، لكن هذا التفضيل ينعكس عندما يتم الإشارة إلى وظائف الآخرين، لكن عندما يتعلق الأمر بهم فإن غالبية العمال يجدون أنه من المزعج أن تذهب وظائفهم إلى موظفين الآخرين.

ومع ذلك، على المدى الطويل، يرى نفس الأشخاص أن الآلات أكثر تهديدًا لدورهم المستقبلى فى القوى العاملة، وتمكن الباحثين أيضًا من تحديد الأسباب الكامنة وراء هذه النتائج المتناقضة على ما يبدو، وقالوا إن الناس يميلون إلى مقارنة أنفسهم مع الآلات بشكل أقل من الآخرين، وبالتالى، فإن استبداله بروبوت أو برنامج يشكل تهديدًا أقل لشعورهم بقيمة الذات.