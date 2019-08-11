تكنولوجيا: مراجعة لشاشة التلفاز LG OLED C9: أول تلفاز يفهمك بالعربي!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة LG مؤخرًا شاشة OLED C9، وعلى ما يبدو، فإن هذه الشاشة ستكون على الأرجح أفضل شاشة لعام 2019، كما أنها ستحقق مبيعات ضخمة جدًا وذلك نظرًا إلى الوظائف المتقدمة التي توفرها هذه الشاشة مقابل سعرها.

ومقارنةً بنسخة OLED C8 من العام الماضي، فإن التغييرات بهذه النسخة تبدو أكثر داخليًا عن ظاهريًا، حيث أن التصميم يتشابه بدرجة كبيرة مع نسخة C8.

إليكم مراجعة لشاشة التلفاز LG OLED C9:

التصميم

على الرغم من أن التصميم لم يتغير كثيرًا مقارنةً بنسخة العام الماضي، إلا أن جودة التصنيع قد تم تحسينها بشكل ملحوظ جدًا مع هذه النسخة، كما أن هناك تغير ملحوظ أيضًا مع المسند، فهو يأتي أقل طولًا عن نسخة العام الماضي، وهذا من شأنه أن يجعل جودة صوت الستريو أوضح إذ أن نظام الستريو موجود بأسفل الشاشة مع OLED C9.

تتوفر الشاشة بأحجام 55 بوصة أو 65 بوصة أو 77 بوصة، وبدقة الـ 4K، وهي شاشة مسطحة ومن نوع OLED. ويمكن وضع الشاشة بسهولة على مكتبتك أو حتى تعليقها على الجدار.

من الجهة الخلفية، يوجد غطاء بلاستيكي والمخصص لتنظيم عملية الأسلاك، هذا وبالإضافة إلى المنافذ، والتي تشمل أربعة منافذ من نوع HDMI تدعم إصدار 2.1، مع ثلاثة منافذ من نوع USB، بالإضافة إلى مدخل 3.5 ملم من نوع Digital Optical ومنفذ Ethernet.

وتدعم هذه الشاشة كافة التقنيات التي تحتاجها، بما في ذلك Dolby Atmos وDolby Vision وHDR10 مع مداخل HDMI eARC والتي ستوفر لك إمكانيات أعلى للصوتيات.

بأسفل الشاشة، يوجد زر مثبت بالمنتصف وهو مخصص لمسألة التحكم بالشاشة سواء التشغيل والإطفاء أو التحكم في مستوي الصوت أو التنقل بين المنافذ. ويمكن أيضًا التحكم بالجهاز عبر جهاز التحكم عن بعد والذي يعرف باسم Magic Remote وهو يعتبر من أفضل أجهزة التحكم عن بعد، فهو يوفر إمكانية الوصول إلى عددًا من التطبيقات بشكل سريع للغاية وتنظيم عملية إظهار التطبيقات والأهم من ذلك، إصدار الأوامر الصوتية، والمميز بهذا الإصدار هو أن ميزة الأوامر الصوتية تدعم اللغة العربية. يوجد أيضًا طريقة ثالثة للتحكم بالشاشة، وذلك عن طريق تطبيق متوفر على نظامي iOS وأندرويد.

الأداء والصوت

تعمل هذه الشاشة بواسطة المعالج الحديث Alpha 9-2 والذي يدعم أكبر قدر ممكن من الذكاء الاصطناعي عبر الـ AI Sound والذي من شأنه تنظيم وتحسين جودة الصوت حسب المكان التي تشاهد فيه التلفاز.

هذا وبالإضافة إلى ميزة الـ AI Picture والتي تعمل بشكل كبير على تحسين جودة الصورة بشكل مذهل، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تشاهد مقطع لطير، ستقوم هذه الميزة بالتحسين من جمالية وجودة الطير وإبراز الأجنحة بشكل خرافي.

تعمل الشاشة أيضًا عبر منصة webOS والتي توفر تطبيقات ممتازة، ولكن جدير بالذكر أن الواجهة لم تتغير كثيرًا عن إصدار العام الماضي، ومع ذلك، فإن الشريط الخاص بالانتقالات بين التطبيقات أصبح أقل حجمًا.

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تصل نسبة السطوع بهذه الشاشة إلى 730 nits وهي كافية جدًا لتوفير نسبة سطوع مرضية. كما انه يمكن الاستفادة أيضًا من الذكاء الاصطناعي من خلال عملية ضبط الإضاءة، فإذا كنت تشاهد التلفاز في مكان ذو إضاءة عالية، فسيتم تنظيم مستوي الإضاءة بشكل ممتاز. وإذا كنت في مكان ذو إضاءة ضعيفة، فسيحرض أيضًا الذكاء الاصطناعي على توفير إضاءة بشكل مناسب مع البيئة المحيطة.

يمكنك أيضًا اختيار وضع عرض المحتوي من ناحية الصورة والصوت، بما في ذلك الوضع القياسي والوضع الحيوي ووضع Eco ووضع السينما ووضع الرياضة ووضع اللعبة، هذا وبالإضافة إلى وضع Expert Technicolor.

أما عن جودة المحتوي نفسه، فإنها خارقة بشكل لا يصدق، فتوفر الشاشة دقة 480 بكسل و 720 بكسل و 1080 بكسل وصولًا إلى دقة الـ 4K.

وتوفر دقة الـ 4K تجربة رائعة من ناحية زوايا الرؤية والـ Motion والذي يعد مناسب جدًا للألعاب ومشاهد الأكشن أو المباريات. ومن اهم ما يميز هذه الشاشة، هو أنها تقلل من مستوي الانعكاس، وهذا يعتبر شيء ممتاز للغاية.

تدعم هذه الشاشة مشاهدة المحتويات التي توفر دقة 30 أو 60 أو 140 إطار بالثانية.

تدعم الشاشة أيضًا ميزة الأوامر الصوتية بما في ذلك مساعد أليكسا ومساعد جوجل، والأمر المذهل مع هذه الشاشة هو أنها تعتبر أول شاشة ذكية تدعم الأوامر الصوتية باللغة العربية، وهذا شيء مميز جدًا لمستخدمين الشرق الأوسط.

وتسهم منافذ HDMI eARC في توفير إمكانيات عالية جدًا للصوتيات، حيث ستدعم الـ Dolby Atmos بشكل مباشر للأجهزة الصوتية الخارجية أو الأجهزة اللاسلكية.

ومثل الإصدارات السابقة، تدعم الشاشة خيار البلوتوث، حيث يمكن اقتران أي سماعة بلوتوث بهذه الشاشة بكل سهولة.

السعر

يتوفر إصدار 55 بوصة من شاشة OLED C9 بسعر 2499 جنيه إسترليني، في حين يتوفر إصدار 65 بوصة بسعر 3299 جنيه إسترليني، بينما يتوفر إصدار 77 بوصة بسعر 7499 جنيه إسترليني.

0.00 تعتبر شاشة LG OLED C9 شاشة مميزة من جميع الزوايا، فهي متطورة بشكل هائل، حيث قامت LG بتحسين جميع الجوانب بدءًا من الأداء حتى الذكاء الاصطناعي والجودة. وهي تعتبر شاشة معبأة بالمزايا بشكل خرافي مقابل سعرها التنافسي، وعلاوة على ذلك، فهي أول شاشة ذكية تقدم دعم للغة العربية مع الأوامر الصوتية. 10.0/10 الإيجابيات جودة صورة خارقة ونسبة تباين وانعكاس ممتازة

تدعم Dolby Atmos وDolby Vision

تدعم الأوامر الصوتية باللغة العربية

توفر ذكاء اصطناعي متميز ومتطور

تصميم رائع السلبيات تفتقر إلى دعم HDR10+

نسبة سطوع HDR محدودة

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