تكنولوجيا: جهاز آيباد برو 2019 قد يأتي بكاميرا ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا للشائعات، فإن شركة أبل على وشك إطلاق هاتف آيفون جديد مزود بإعداد كاميرا ثلاثي مثبت بشكل مربع من الخلف بحلول شهر سبتمبر القادم. ووفقًا لتقرير جديد، فإن أبل تخطط لإضافة هذه الكاميرا الثلاثية أيضًا مع جهاز آيباد برو لهذا العام.

وعلى ما يبدو، فإن هذه ستكون خطوة كبيرة جدًا بالنسبة لأجهزة آيباد، إذ أن الطراز الحالي مزود بكاميرا خلفية واحدة فقط بدقة 12 ميجابكسل، مما يمنع المستخدمين من الاستمتاع ببعض الميزات بما في ذلك التصوير بوضع البورتريه.

ولكن جدير بالذكر ان هذه مجرد شائعات لا يوجد صحة لها، فلا نعرف ماذا تخطط شركة أبل بالضبط في هذه المرحلة.

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