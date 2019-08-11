أفضل 6 تطبيقات مالية لجوالك في عام 2019

أصبحت إدارة الأموال، الإلتزام بالميزانية، وحتى التعامل مع قرارات الإستثمار أسهل من أي وقت مضى، بالنظر إلى وفرة تطبيقات التداول والإستثمار الشخصي.

هنالك عدد لا بأس به من التطبيقات المالية المتعلقة بالإستثمار والتداول في أسواق المال، لكن ليست كل أداة لإدارة الأموال والإستثمار المتوفرة في المتجر تستحق التحميل. على الرغم من أنه أمر رائع عندما يكون لديك عدد كبير من الخيارات، إلا أنه من المحير أيضًا في نفس الوقت إختيار أفضل تطبيق مالي من قائمة التطبيقات التي تراها في المتاجر عبر الإنترنت. إخترنا لكم أفضل 6 تطبيقات مالية لعام 2019:





1. :Acron ماذا تفعل بالتغييرات الإحتياطية التي تحصل عليها من السوق؟ قم بتثبيت تطبيق يسمى Acorn لأنه يساعدك في الإستثمار عند تغيير الإحتياطي في صناديق الإستثمار المتداولة منخفضة التكلفة. بمجرد توصيل بطاقة الإئتمان الخاصة بك والتحقق من الحسابات التابع لها، حيث يجمع التطبيق تلقائيا كل عملية شراء واحدة ثم يستثمر في مختلف الأدوات المالية وفقا لإختيارك. يمكنك نسخ وإختيار مبالغ الصندوق التي ترغب في الإستثمار بها وعندها فقط سوف يعمل التطبيق من أجلك.





2. :Coinbase تتيح لك منصة لتبادل العملات الرقمية، التداول على معظم العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين، الإثريوم، الريبل، الإيوس واللايتكوين. كما وتخطط لإضافة أصول أخرى في المستقبل القريب. يعد التطبيق إصدارًا تم تجريده من إصدار سطح المكتب، كما أن واجهته البسيطة تجعله أسهل في الإستخدام.بمجرد التحقق من هويتك (عن طريق تحميل جواز السفر أو المستندات الشخصية الأخرى)، يمكنك الوصول إلى حدود الإنفاق البالغة 25,000 دولار في اليوم. هذا التطبيق هو لك إذا كنت ترغب في البدء في شراء وبيع العملة المشفرة أو إرسالها إلى الأصدقاء.كما يمكنك إعداد تنبيهات الأسعار مقدمًا حتى تعرف متى تم تحقيق سعر البيع / الشراء المستهدف.







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3. :Wally إذا كنت من الأشخاص الذين تحب أن تكون منظمًا مع تتبع نفقاتك الشخصية كما تفعل مع تقديم تقارير النفقات المهنية الخاصة بك، فستحب تطبيق Wally المجاني تمامًا. بدلاً من تسجيل النفقات الخاصة بك يدويًا في نهاية اليوم (أو الأسبوع أو الشهر)، يتيح لك Wally إلتقاط صورة لإيصالاتك. وإذا كنت تستخدم الموقع الجغرافي على جهازك، فسيتم ملء هذه المعلومات، مما يوفر لك عدة خطوات. يعتبر تطبيق Wally نظيف ومريح للغاية وسهل الإستخدام.









4. 0 :Trade36يعتبر تطبيقTrade360 للتداول أول منصة على الإطلاق في العالم للتداول الجماعي (CrowdTrading). إستنادًا إلى مبدأ "حكمة الجماهير"، فإن تطبيق Trade360 للتداول يظهر الأسعار الحية للسوق، كما يمكنك من الإطلاع على صفقات المتداولين مراقبة الأحداث الرئيسية، وكذلك إتجاهات البيع والشراء في السوق وحركات مجموعات كبيرة من المتداولين ومعرفة الأصول المالبة المفضلة لديهم، بما في ذلك أزواج العملات، الأسهم، السلع، المؤشرات وصناديق الإستثمار المتداولة. بالإضافة إلى ميزة متابعة الصفقات المفتوحة والتحكم بها، يمكنك متابعة آخر مستجدات السوق والأحداث المالية كي يمكنك من إتخاذ قرارات سليمة في التداول.

من خلال تطبيق Trade360 للتداول، ستجد هذه الميزات بشكل مجاني ويمكنك الحصول عليها مباشرة بعد تحميل المتوفر على نظامي iOS والأندرويد.







MarketWatch .5: يتيح تطبيق ماركت ووتش من خلال أجهوة الأندرويد والآيفون لجميع مستخدميه إمكانية الوصول إلى أحدث أخبار الأعمال والبيانات المالية ومعلومات السوق. من خلال إستخدام التطبيق، يمكن للمتابعين الحصول على تغطية إخبارية عاجلة وأحدث بيانات السوق وكذلك تنبيهات حوا إتجاهات السوق. توفر الأداة أيضًا فرصة لإنشاء قائمة مراقبة وتتبع أهم المقالات المتعلقة بأفضل الأسهم التي يتابعها المستخدم.

:Fedility .6 يمكن الآن الوصول إلى معظم دراسات وأبحاث السوق الممتازة التي تقدمها Fidelity عبر الأجهزة المحمولة. تم دمج تطبيقات الهواتف النقالة بشكل أكثر إحكامًا مع تجربة سطح المكتب، وستجد ميزات مثل تقييم الأسهم في Trefis والأحداث الفنية في Recognia على جهازك اللوحي أو هاتفك. يسعى محرك تنفيذ التداول في Fidelity إلى تحسين الأسعار، لذلك بالنسبة للمعاملات التي تصل إلى 500 سهم أو أكثر، يمكنك توفير أكثر في عملية التداول من العمولات التي تدفعها. يعرض التطبيق أهم الأحداث المالية والأخبار المتدفقة التي تستند إلى محفظتك وقوائم المتابعة الخاصة بك، بالإضافة إلى تواريخ مهمة مثل تقارير الأرباح الشركات وأرباح الأسهم.



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