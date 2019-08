سامسونج تعمل أيضًا على الهاتف Galaxy M90، وفقا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - هاتف متقدم إقتصادي؟ من المحتمل أن تكون هذه هي أفضل عبارة لوصف الهاتف Galaxy M90 القادم. لا توجد أي معلومات عن هذا الهاتف بعد مع العلم بأن هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها بأن شركة سامسونج تعمل على هذا الهاتف من أجل تنويع سلسلة هواتف Galaxy M Series أكثر. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا السبق الصحفي يأتي من مسرب أقل شهرة بالمقارنة مع أمثال evleaks و OnLeaks و Roland Quandt، ولكنه يملك سجل حافل على الرغم من ذلك.

على أي حال، لا توجد حقًا الكثير من المعلومات لمناقشتها. فقط عدد قليل من الأرقام لتدوينها على أمل أن تظهر المزيد من المعلومات في قادم الأيام والأسابيع، وهذه الأرقام تشمل الإسم النموذجي SM-M905F، والإسم الرمزي Samsung R6. كما قلنا سابقًا، ليس هناك الكثير مما ينبغي علينا قوله عن هذا الهاتف، ولكن

One more thing: Galaxy M90 is expected to be exactly like the upcoming Galaxy A90! That's kind of good, it would mean Samsung is interested to launch a good spec mid range phone at decent pricing.