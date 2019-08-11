الجيل المقبل من iPad Pro قد يأتي مع ثلاث كاميرات في واجهته الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة آبل بالكشف عن تشكيلتها الجديدة من هواتف iPhone، وهي التشكيلة حيث سيحصل خلفي iPhone XS و iPhone XS Max على ثلاث كاميرات في الخلف، بينما سيحصل خليفة iPhone XR على كاميرتين بدلاً من كاميرا واحدة. أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهرت الآن إشاعة جديدة تفيد بأن شركة آبل تستعد للكشف عن طرازات جديدة من iPad Pro تضم بدورها ثلاث كاميرات في الخلف. أوضحت المدونة التقنية اليابانية الشهيرة Mac Otakara أن الجيل المقبل من iPad Pro سيضم ثلاث كاميرات في واجهته الخلفية، بينما قد يأتي iPad العادي المزود بشاشة 10.2 إنش مع كاميرتين في الخلف.

قامت شركة آبل بتحديث iPad Mini و iPad Air في وقت سابق من هذا العام، ومن المتوقع أن تكشف النقاب عن بعض التحديثات الإضافية لكل من iPad و iPad Pro في وقت لاحق من هذا العام، والتي قد تشمل الكاميرا الخلفية الثلاثية الجديدة. ويستشهد موقع Mac Otakara بالرسومات التخطيطية للملحقات من موردي آبل، وهي الرسومات التخطيطية التي تشير إلى حصول iPad Pro على عدد أكبر من الكاميرات. ويشاع بأن تشكيلة iPhone القادمة ستحصل بدورها على كاميرا ثلاثية مماثلة، بينما سيأتي الجيل السادس من iPad مع نفس الكاميرا الخلفية المزدوجة التي سيأتي بها خليفة iPhone XR. ويقول الموقع الياباني أنه سيتم إطلاق هذه اللوحيات الجديدة من قبل شركة آبل في شهر أكتوبر المقبل.

على الرغم من أن شركة آبل إستخدمت الكاميرا المزدوجة في العديد من طرازات iPhone الحديثة إلا أنها لم تنقلها إلى أجهزتها اللوحية مع العلم بأن أحدث طراز من iPad Pro يضم كاميرا واحدة بدقة 12 ميغابكسل، في حين حصل أحدث إصدار من iPad Mini و iPad Air على كاميرا واحدة بدقة 8 ميغابكسل. يمكن أن تكون الكاميرا الخلفية الثلاثية جزءًا من طموحات آبل للواقع المعزز. في وقت سابق من هذا العام، أوضحت لنا وكالة الأنباء بلومبورج أن الكاميرا الخلفية الثلاثية في هواتف iPhone القادمة سوف تستخدم من أجل تطبيقات الواقع المعزز، وأنه من المرجح أن يحصل iPad Pro على نفس هذه الكاميرات الثلاثة.