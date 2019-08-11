Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro سيصلان يوم 19 سبتمبر مع المعالج HiSilicon Kirin 990

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن بعدما تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، فقد حان دور شركة Huawei لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series. نحن نعلم بالفعل بعض الأشياء عن Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro و Huawei Mate 30 Lite. لا يوجد شيء رسمي بشأن مواعيد الإطلاق والتوافر بعد، ولكن وفقا لموقع High-tech Mail.ru، فيبدو أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro في أوروبا في اليوم 19 سبتمبر.

وعلى ما يبدو، هذه المعلومات جاءت مباشرة من السيد Wang Chenglu والذي يشغل منصب رئيس قسم البرمجيات في شركة Huawei. إذا كان هذا هو الحال بالفعل، فهذا يجعل هذه المعلومات تحظى بمصداقية عالية. ووفقا للمصدر، فقد ذكر السيد Wang Chenglu أيضًا أنه سيتم إستخدام المعالج HiSilicon Kirin 990 الجديد في الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro مع العلم بأن هذا المعالج سيكون أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بالمقارنة مع المعالج الرائد الحالي لشركة Huawei. ومن المؤكد أن هذه المعلومات الجديدة تربك حساباتنا بالنظر إلى أن الشائعات السابقة إقترحت قدوم هذين الهاتفين مع المعالج HiSilicon Kirin 985 بدلاً من ذلك.

ومع ذلك، قد يكون السيد Wang Chenglu يتحدث عن المعالج نفسه، فقط بإسم تسويقي مختلف تم إختياره أثناء عملية التطوير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الكفاءة في إستهلاك الطاقة يعتبر أمرًا منطقيًا نظرًا إلى أنه سيتم تصنيع المعالج الجديد بإستخدام تكنولوجيا 7nm EUV، وهي تكنولوجيا التصنيع التي تعزز كثافة الترانزستورات بنسبة 20% وربما تحسين كفاءة المعالج في إستخدام الطاقة إلى حد ما.

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وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن يأتي المعالج HiSilicon Kirin 990 أو أيًا كان إسمه مع مودم مدمج متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. ومع ذلك، فلا تزال هذه المعلومة الأخيرة مُحيرة بعض الشيء نظرًا إلى أن هناك بعض المصادر التي قالت في الماضي بأننا سنرى الهاتف Huawei Mate 30 5G في وقت ما خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو ما يعني بعد بضعة أشهر من وصول الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro.

وبالنسبة لبقية المواصفات الأخرى، فقد تردد في الفترة الماضية أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم شاشة AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. وسمعنا كذلك بأنه سيدعم الشحن السريع بقوة 55W، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن قطع عريض في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية الثلاثية الأبعاد وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى. وإلى جانب كل ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الأونة الأخيرة أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم ثلاث كاميرات على الأقل في الواجهة الخلفية في وحدة دائرية الشكل تمتاز إثنتين منها بدقة 40 ميغابكسل لكل واحدة. عمومًا، كل ما قلناه الآن لا يزال يندرج ضمن خانة الشائعات، لذلك فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.