إشاعة جديدة تقترح قدوم تشكيلة iPhone القادمة مع اللاحقة ” Pro “

فاطمة أيت طالب - دبي - في إقتراح مثير للإهتمام، أوضح أحد مستخدمي شبكة تويتر والذي كان وراء تسريب العديد من المعلومات الدقيقة حول تشكيلة iPhone XS ولوحيات iPad السابقة، بأن شركة آبل ستقوم بإستخدام اللاحقة ” Pro ” في هواتف iPhone الجديدة التي ستصل على الأرجح في شهر سبتمبر المقبل، أو على الأقل واحد من الهواتف الثلاثة.

يقول هذا المصدر الذي كان وراء الكشف عن أسماء هواتف iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR قبل أسبوع من الإعلان الرسمي عنها بأن شركة آبل ستقوم على الأرجح بإسم اللاحقة ” Pro ” في واحد على الأقل من هواتف iPhone الثلاثة الجديدة مع العلم بأن هذا الشخص كان أيضًا وراء تسريب الوزن الدقيق للهاتف iPhone XS Max، ووصف الخلفية الرئيسية لهذا الهاتف.

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ومع ذلك، في هذا التسريب الأخير، لم يوضح CoinX التسمية بالضبط. هناك العديد من الطرق التي يمكن بها لشركة آبل إستخدام اللاحقة ” Pro ” في أسماء تشكيلة iPhone القادمة. قد يعني ذلك إطلاق خليفة iPhone XR تحت إسم iPhone XR Pro، وخليفة iPhone XS تحت إسم iPhone XS Pro، بينما يتم إطلاق خليفة iPhone XS Max تحت إسم iPhone XS Max Pro. وبطبيعة الحال، هناك توليفات أخرى يمكن لشركة آبل اللجوء إليها غير هذه التوليفة التي إقترحناها هنا، فببساطة يمكنها إستخدام اللاحقة ” Pro ” في خليفة iPhone XS Max فقط.

عمومًا، هذه ستكون هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة آبل بإستخدام اللاحقة ” Pro ” في تشكيلة iPhone. ومع ذلك، فإن إستخدام هذه اللاحقة سيؤدي إلى إحداث تناسق أفضل مع وجود iPhone إلى جانب iPad و MacBook و iMac، والتي تملك جميعها منتجات فرعية تحمل اللاحقة ” Pro “. وبطبيعة الحال، هذه مجرد شائعات في الوقت الراهن يتوجب على الجميع التعامل معها بأقل قدر من الحماسة، ولكن الشيء الذي يجعل هذه الشائعات تحتمل الكثير من الصواب هو قدومها من مصدر لطالما كان دقيقًا في الماضي.