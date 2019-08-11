الإعلان رسميًا عن Honor Vision، وهو أول جهاز مزود بنظام HarmonyOS الجديد من Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن أول جهاز يعمل بنظام HarmonyOS الجديد التابع للشركة، وهذا الجهاز عبارة عن تلفاز ذكي من علامتها التجارية الفرعية Honor يُدعى Honor Vision مع العلم بأنه تم الإعلان عن تلفاز أخر أكثر تقدمًا يُدعى Honor Vision Pro. ووفقا لشركة Huawei، فسوف يتم عرض هذين التلفازين للبيع في الصين خلال الأسبوع المقبل.

وكما تابعتم معنًا على الأرجح، فقد قامت شركة Huawei يوم أمس بمفاجئة العالم عندما قامت بالكشف عن نظام HarmonyOS الجديد لتقليل إعتمادها على نظام الأندرويد من جوجل. منذ أن قامت شركة جوجل بتعليق ترخيص الأندرويد الخاص بشركة Huawei في شهر مايو الماضي، كانت الشركة منفتحة حول خططها لتطوير نظام تشغيل بديل خاص بها، على الرغم من أن الشركة الصينية تقول بأن HarmonyOS كان قيد التطوير منذ أكثر من عامين.

في النهاية، سيعمل نظام HarmonyOS على كل شيء بدءًا من الأجهزة القابلة للإرتداء وصولاً إلى الحواسيب والأجهزة اللوحية، ولكن في الوقت الحالي، تقول شركة Huawei أن تركيزها ينصب على ” الشاشات الذكية ” مثل هذه. وعلى الرغم من أن الشركة أوضحت بأن نظام التشغيل الجديد HarmonyOS جاهز للعمل على الهواتف الذكية، إلا أنها قالت بأنها تخطط لمواصلة إستخدام الأندرويد في هواتفها الذكية الخاصة حاليًا.

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عندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فالتلفاز الجديد من شركة Huawei يضم المعالج Honghu 818 التابع للشركة نفسها، وهو معالج ثماني النوى سيعمل على معالجة الصور التي تظهر على الشاشة. ويشمل هذا التلفاز كذلك شاشة بقطر 55 إنش وبدقة 4K مع العلم بأنه يمكن إستخدام هذا التلفاز كمنصة للتحكم في المنزل الذكي، على الأقل وفقا للتقارير. ستتمكن هذه التلفزيونات الجديدة من Huawei أو بالأحرى من Honor من تزويد المشاهدين بمعلومات حول الطقس ويمكنهم تتبع طلباتهم، والتحكم في هذه التلفزيونات عن طريق هواتفهم الذكية.

عندما يتم عرضها للبيع في اليوم 15 أغسطس، سيكلف التلفاز Honor Vision ما يعادل 540 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية، بينما سيُكلف التلفاز Honor Vision Pro ما يعادل 680 دولار أمريكي.

هناك بعض الإختلافات بين التلفازين، فالتلفاز Honor Vision Pro يأتي أيضًا مع كاميرا منبثقة قابلة للتعديل وستة ميكروفونات بعيدة المدى والتي يمكن إستخدامها لإجراء محادثات الفيديو بدقة 1080p وبمعدل 30 إطار في الثانية. ويأتي التلفاز Honor Vision Pro كذلك مع ستة مكبرات للصوت بقوة 10W، بينما يأتي التلفاز Honor Vision مع أربع مكبرات للصوت فقط.

يجب ألا تتوقع صدور هذين التلفازين خارج الصين في المستقبل القريب. قالت شركة Huawei سابقًا أنها تعتزم تركيز جهودها مع HarmonyOS على السوق الصيني فقط في البداية، مما يعني أنه من غير المحتمل أن تكون هذه التلفزيونات متاحة في جميع أنحاء العالم عند الإطلاق.

من غير المرجح أن تكون Huawei هي الوافد الصيني الجديد الوحيد لسوق التلفزيونات هذا العام. في العام الماضي، أعلنت شركة OnePlus أنها ستقوم بإنتاج تلفزيونًا خاصًا بها، والأدلة التي حصلنا عليها في الأونة الأخيرة تلمح إلى أنها ستقوم على الأرجح بإطلاق هذا التلفزيون الذكي في المستقبل القريب، ولكن على عكس تلفزيونات Honor الجديدة، فالتلفاز القادم من شركة OnePlus سيعمل بنظام الأندرويد بدلاً من نظام تشغيل جديد تم تطويره من قبل شركة OnePlus نفسها.