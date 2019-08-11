مواقيت صلاة عيد الأضحى 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية.. والقاهرة الساعة 5:45

كتب محمود راغب حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواعيد الصلاة بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذى سيوافق أول أيامه غد الأحد فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية. مواعيد الصلاة .. ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة...

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