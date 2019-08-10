كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Huawei” تطلق نظام التشغيل الخاص بها المسمى “هارمونيوس”

متابعة-سنيار: بعد أن أن تم تصنيف “Huawei” في القائمة السوداء للكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية لأسباب أمنية، ومن تم منعها من شراء المنتجات والمكونات (بما في ذلك ترخيص Google Android) من الشركات الأمريكية، أعلنت العملاقة الصينية عن إطلاق نظام تشغيل جديد، أطلقت عليه اسم هارمونيوس.

تم الكشف عن HarmonyOS في مؤتمر مطوري Huawei في Dongguan، الصين، من قبل الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد يو، وهو نظام مفتوح المصدر، وسيعمل بمرونة عبر مجموعة من الأجهزة المختلفة.

هذا يعني أن HarmonyOS، من الناحية النظرية، ستقدم نفس التجربة على مجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل أجهزة التلفاز الذكية والأجهزة اللوحية والهواتف.

خلال السنوات الثلاث المقبلة، يجب أن يصل HarmonyOS إلى الأجهزة الأخرى، بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء والسيارات.

تبرز Huawei أيضا “بنية microkernel لـ HarmonyOS”، مما يعني أن نواة OS ستكون صغيرة جدا، مما يجعل HarmonyOS سريعا ومرنا، وهناك أيضا شيء يسمى “Deterministic Latency Engine”، وهو ما من شأنه أن يجعل HarmonyOS أفضل في تحديد أولويات المهام وجدولتها مقدما.

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من الجدير بالذكر أن Google تعمل أيضا على نظام تشغيل متعدد الأنظمة قائم على ميكروفيلن يسمى Fuchsia.

سيصدر HarmonyOS كمنصة مفتوحة المصدر في جميع أنحاء العالم، وتقول Huawei إنها تخطط “لوضع الأسس” لـ HarmonyOS في الصين، والتوسع عالميا في وقت لاحق.