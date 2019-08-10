أدلة جديدة تلمح إلى إقتراب موعد وصول الهاتف Samsung Galaxy A90 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة سامسونج قريبًا بإطلاق أفضل عضو في سلسلة هواتف Galaxy A Series، وهذا العضو هو Galaxy A90 5G. في الواقع، لقد تم رصد هذا الهاتف من قبل في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهو يعمل بالمعالج Snapdragon 855 ويضم ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G. الآن، تم رصد هذا الهاتف والذي يحمل الإسم الرمزي SM-A908B وهو يحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetouth SIG، مما يؤكد أننا نقترب من تاريخ إطلاق Galaxy A90 5G.

لا تكشف لنا الشهادة الجديدة عن الكثير من التفاصيل حول هذا الهاتف بصرف النظر عن حقيقة أنه سيدعم البلوتوث 5.0. ووفقا للشائعات السابقة، فقد ذكرت أن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا بأن هذه الكاميرا ستأتي مع ميزة جديدة غامضة تدعى ” Tilt OIS “. وعلى عكس الهاتف Galaxy A80 المزود بالكاميرا المنبثقة القابلة للدوران، فقد قيل بأن الهاتفين Galaxy A90 و Galaxy A90 5G سيأتيان مع كاميرات بتصميم تقليدي لا يعتمد على الآليات المنبثقة أو الدوارة.

Advertisements

وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Galaxy A90 العادي والذي يدعم شبكات الجيل الرابع 4G كحد أقصى سيحصل على كاميرا مختلفة قليلاً حيث سيتم تقليص دقة الكاميرا الثانية من 12 ميغابكسل إلى 8 ميغابكسل. ووفقا للتكهنات الأخيرة، فسوف يأتي كلا الهاتفين مع شاشات Infinity-U Super AMOLED بدقة +FullHD.