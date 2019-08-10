الأرصاد تعلن طقس أول أيام عيد الأضحى: القاهرة 38

مصراوي يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، "أول أيام عيد الأضحى" طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما...

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