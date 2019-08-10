تكنولوجيا: هواوي تقدم هاتفي Mate 30 وMate 30 Pro في 19 من سبتمبر برقاقة Kirin 990

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط هواوي لإطلاق هواتفها المميزة هذا العام Mate 30 وMate 30 Pro خلال فعاليات تقام في السوق الأوروبي في 19 من سبتمبر.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر Wang Chenglu رئيس قطاع البرمجيات في شركة هواوي، حيث أشار إلى أن رقاقة معالج Kirin 990 تدعم إصدارات هواوي القادمة Mate 30 وMate 30 Pro، وهو ما ينفي التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن هواوي تقدم هذه الإصدارات برقاقة Kirin 985.

ومن المقرر أن تأتي رقاقة Kirin 990 الجديدة بكفاءة وآداء أعلى من الإصدار الحالي، كما تتميز بعملية تصنيع TSMC بدقة 7 نانومتر بمعمارية EUV، والتي تتيح إضافة ترانزستور بكم أكثر بنسبة 20%، مع إستهلاك أقل للطاقة.

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أيضاً من المتوقع أن تأتي رقاقة Kirin 990 القادمة بمودم 5G مدمجة، مع توقعات أن تقدم هواوي هاتف Mate 30 5G خلال شهر ديسمبر.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Mate 30 Pro وفقاً للتسريبات بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.7 إنش، مع معدل تحديث 90Hz، كما يدعم هذا الإصدار شاحن بقدرة 55W ، ويضم مستشعر للبصمة أسفل الشاشة، كما يأتي بنتوء كبير الحجم في الشاشة مع تقنيات ومستشعرات متنوعة.

أيضاً من بين التفاصيل التي جاءت في التسريبات حول مواصفات الكاميرة الخلفية، دعم الهاتف لاثنان من المستشعرات بدقة 40 ميجا بيكسل، كما أشارت التسريبات من جديد إلى كاميرة مميزة بتصميم دائري.

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