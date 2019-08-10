تكنولوجيا: HONOR تعلن رسمياً عن شاشة Vision بحجم 55 إنش ونظام تشغيل HarmonyOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HONOR رسمياً اليوم عن شاشتها الذكية Vision المميزة بحجم 55 إنش، وتأتي بتصميم معدني نحيف ودقة عرض 4K HDR، كما يأتي نموذج Vision TV Pro بكاميرة منبثقة بتقنية الذكاء الصطناعي وتعمل الشاشات بنظام تشغيل HarmonyOS.

تقدم HONOR شاشة Vision الذكية اليوم بحجم 55 إنش ودقة 4K، مع دعم محتوى HDR، كما تشغل الشاشة نسبة 94% من الإطار، وذلك بفضل الإطار المعدني النحيف المميز بسماكة 6.9مم.

ويدعم الشاشة معالج HONGHU 818 المميز بأربعة من الأنوية، كما تعمل بنظام تشغيل هواوي الجديدة HarmonyOS، الذي يدعم إقتران الشاشة مع عدة أجهزة، والتحكم في الشاشة من واجهة Magic لمشاركة المحتوى من الهاتف إلى الشاشة بتجربة سلسة وسريعة.

أيضاً تأتي شاشة HONOR Vision بكاميرة منبثقة من الشاشة يدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي، لتعمل على تعقب وجه المستخدم، للإنتقال من الشاشة الكبيرة إلى الشاشة الصغيرة في مكالمات الفيديو بدقة 1080بيكسل، كما تدعم الكاميرة الإستجابة للمستخدم من مسافة كبيرة، وتأتي ب6 من الميكروفونات المميزة بإستجابة من مسافة طويلة، وذلك لدعم المستخدم في الحصول على إستجابة من المساعد الإفتراضي من مسافة بعيدة.

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وتأتي Vision TV Pro بمكبرات صوتية بقدرة 60W، مع مؤثرات Histen الصوتية من هواوي، كما تأتي بتقنية ذكية للتحكم في مستوى الصوتيات وفقاً للمحتوى الذي يتم عرضه أو عند الإنتقال من قناة إلى أخرى.

ومن المقرر أن تتوفر شاشة HONOR Vision بسعر 537 دولار، بينما تأتي شاشة Vision TV Pro بكاميرة منبثقة بسعر 679 دولار، حيث تتوفر للحجز المسبق اليوم، على أن يبدأ الشحن في السوق الصيني بدءاً من 15 من أغسطس.

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