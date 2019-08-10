Galaxy Tab S6 هو أول جهاز لوحي في العالم يضم شاشة تحمل شهادة +HDR10

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا عن Galaxy Tab S6، وهو أحدث جهاز لوحي رائد يعمل بنظام الأندرويد من الشركة. وبالإضافة إلى شاشته المميزة، فهذا الجهاز اللوحي جاء أيضًا مع المعالج Snapdragon 855 القوي على عكس الجيل السابق الذي جاء مع مواصفات تقنية يمكن أن نقول عنها بأنها متوسطة آنذاك.

شعرت شركة سامسونج أنه من الضرورة حذف بعض التفاصيل المهمة إلى حد ما أثناء تقديم الجهاز اللوحي وفي إعلاناتها الترويجية الأولى، وهي حقيقة أن شاشة Galaxy Tab S6 حصلت على شهادة +HDR10. ليس ذلك فحسب، فالـ Galaxy Tab S6 يُعتبر أول جهاز لوحي على الإطلاق يتم تكريمه بهذا الشرف، لذا فهو أكثر بروزًا، وبالتالي يبدو أنه يستحق بيانًا صحفيًا منفصلاً تم إرساله اليوم.

تقول شركة سامسونج أن Galaxy Tab S6 حصل على شهادة +HDR10 بعدما خضع لإختبارات الجودة الشاملة. وفي حالة إذا كنت تتساءل عن معنى ” + ” في الإسم، وما هو الفرق بين +HDR10 و HDR10، فهو أن +HDR10 يمتاز بنغمة ديناميكية لكل مشهد، وإعدادات الضبط المستمر أثناء تشغيل المحتوى. على عكس الطبيعة الثابتة لـ HDR10، ينتج عن ذلك ألوان أكثر ثراءً وحيوية، وحتى تفاصيل أفضل للظل والضوء.

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إذا كنت تشعر بالإرتباك بشأن الطريقة التي يمكنك بها الإستفادة من كل ذلك، فالأمر سهل، فكل ما عليك القيام به هو مشاهدة محتوى +HDR10 المتاح في تطبيق Amazon Prime Video. في وقت سابق من هذا العام، كان Galaxy S10 أول هاتف ذكي يحصل على شهادة +HDR10، وجاء الدور الآن على Galaxy Note 10 للحصول على نفس الشهادة.

ما إذا كانت هذه الميزة أو أي ميزات أخرى في Galaxy Tab S6 ستقنعك بشراء جهاز لوحي بنظام الأندرويد في هذا اليوم وهذا العصر هو سؤال جيد بالطبع. حاليًا، يعاني سوق الأجهزة اللوحية المدعومة بنظام الأندرويد من بعض التخبط ونقص الإبتكار، ولكن على الأقل قررت شركة سامسونج هذه المرة تحسين الأمور، وأعطت لجهازها اللوحي الرائد الأحدث مواصفات تقنية متقدمة وتصميم عصري.