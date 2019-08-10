باحثون يكتشفون طريقة لتخطي Face ID بإستخدام زوج من النظارات وشريط

فاطمة أيت طالب - دبي - وصفت شركة آبل تقنية Face ID على أنها أحد أكثر الطرق أمانًا لتسجيل الدخول إلى هاتفك. وذلك لأنه على عكس بصمات الأصابع التي يمكن نسخها أو طباعتها بإستخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد، فلا يمكن خداع خاصية Face ID عن طريق الخدع التقليدية مثل إرتداء قناع أو إستخدام صورة فوتوغرافية لمالك الجهاز.

ومع ذلك، على الرغم من قوة Face ID، إلا أنها ليست منيعة. ووفقًا لتقرير من Threatpost، فيبدو أن الباحثين في شركة Tencent تمكنوا من التوصل إلى ما يبدو بأنه وسيلة ممكنة لتخطي Face ID، وذلك بإستخدام زوج من النظارات وشريط أسود.

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تنطوي هذه العملية على خداع ” الكشف عن الحيوية ” في النظام، وهو ما تستخدمه خاصية Face ID لتحديد ما إذا كان الوجه الذي يتم مسحه ضوئيًا هو وجه فعلي وليس قناعًا أو صورة فوتوغرافية. من خلال ربط الشريط الأسود بزوج من النظارات ووضعها على وجه المالك أثناء نومه أو فقدانه الوعي، تمكن الباحثون من فتح iPhone الضحية وإرسال الأموال إلى أنفسهم من خلال تطبيق الدفع على الهاتف.

الخبر السار هو أن هذه الطريقة تبدو صعبة بعض الشيء، فهي تتطلب من المتسلل الوصول إلى الضحية وهاتفه، وأن يكون الضحية نائمًا، مما يعني أن هناك فرصة صغيرة في حدوث ذلك لك. ومع ذلك، لا يزال هناك عيبًا، ونأمل أن تقوم شركة آبل بمعالجته في المستقبل.