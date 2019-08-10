سامسونج تحذف بهدوء إعلاناتها السابقة التي تسخر فيها من إفتقار هواتف iPhone لمنفذ السماعات

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة آبل لأول مرة عن خططها للتخلص من منفذ السماعات 3.5mm في هواتف iPhone، سخرت منها الكثير من الأطراف، وعلى الرغم من أن موجة السخرية تلك كانت منصفة في نظر العديد من المستخدمين، إلا أن شركة آبل أجابتهم بقوة عندما أعلنت أن قرارها كان قرارًا شجاعًا. واحدة من الشركات التي سخرت من شركة آبل بلا هوادة على مر السنين هي شركة سامسونج، والتي قامت بإنشاء العديد من الإعلانات التي سخرت فيها من إفتقار iPhone لمنفذ السماعات.

ومع ذلك، يبدو أنه بعد سنوات من مقاومة قرار التخلص من منفذ السماعات، قررت شركة سامسونج أخيرًا عدم المضي قدمًا في ذلك وقامت بإزالة هذا المنفذ في سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series. وعلى ما يبدو، شركة سامسونج أدركت أنها إرتكبت خطأً فادحًا عندما قررت السخرية من شركة آبل بسبب ذلك وأن موجة السخرية ستنقلب عليها الآن. هذا لأنه وفقا للتقارير، فيبدو أن شركة سامسونج قامت إما بإخفاء أو إزالة تلك الإعلانات التي تسخر من آبل بسبب إزالتها منفذ السماعات في هواتف iPhone من قناتها على اليوتيوب.

نعم، هذا يشمل جميع الإعلانات التي نشرتها على مر السنين والتي سخرت فيها من إفتقار iPhone لمنفذ السماعات، وكيف كان على مستخدمي iPhone إستخدام الدونغل لشحن هواتفهم والإستماع إلى الموسيقى في نفس الوقت. ومع ذلك، هذه هي الإنترنت بعد كل شيء، فلا شيء يختفي كليًا بعد أن تطأ قدمه هذا العالم. ومع ذلك، فقد كان الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تتخذ شركة سامسونج القرار نفسه الذي يبدو أن الجميع قد اتخذوه.

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هذا لأنه عن طريق إزالة منفذ السماعات 3.5mm، يتم تحرير مساحة كبيرة والتي بدورها قد تسمح بإستخدام مكونات إضافية أو بطارية أكبر أو جعل أبعاد الجهاز أصغر. من الناحية التقنية، فإن إستخدام USB Type-C لنقل الصوت من شأنه أن يؤدي إلى تحسين جودة الصوت، على الرغم من أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها.

بالإضافة إلى إجبار المستخدمين على الربط اللاسلكي، يمكن لشركة سامسونج المضي قدماً والدفع ببعض منتجاتها الصوتية اللاسلكية مثل Galaxy Buds التي أطلقتها الشركة الكورية الجنوبية للتنافس مع سماعات AirPods من شركة آبل.