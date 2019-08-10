آبل تسجل براءة إختراع جديدة تلمح لإمكانية قدوم خاصية Face ID لحواسيب Mac

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إستخدام تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه Face ID لأول مرة قبل عامين عندما تم إطلاق iPhone X. بعد ذلك، قررت شركة آبل جلب هذه التقنية إلى لوحيات iPad Pro، لذا فإن السؤال المطروح الآن هو متى سيتم إحضارها إلى حواسيب Mac؟ حسنًا، يبدو الأمر وكأنه تحول طبيعي في الأحداث، والخبر السار هو أن شركة آبل تستكشف أيضًا على ما يبدو هذه الفكرة.

هذا وفقا لبراءة إختراع تم منحها مؤخرًا لشركة آبل التي تقترح بأن تقنية Face ID ستشق طريقها على الأرجح إلى حواسيب Mac. ومع ذلك، لن تكون بالضرورة هي نفس تقنية Face ID التي رأيناها في هواتف iPhone أو لوحيات iPad Pro. في الواقع، قد تكون نسخة أكثر ذكاءً من تقنية Face ID تأتي مع وضع السكون الذكي.

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وفقا لوصف براءة الإختراع، فهي تتحدث عن النسخة الحالية من وضع السكون والتي تستند إلى حد كبير على المؤقت، حيث ينتقل الحاسوب تلقائيًا إلى وضع السكون بعد وقت محدد من عدم لمس الحاسوب. قد يكون هذا مزعجًا عندما تقوم بعمل لا يتطلب لمس الحاسوب، مثل مشاهدة مقاطع الفيديو أو الإستماع إلى الموسيقى.

ومع ذلك، تشير هذه البراءة إلى أن الكاميرا الموجودة على Mac يمكن أن تتعقب وجه المستخدم وإذا إكتشفت أنه لا يزال على الحاسوب الخاص به، فسوف تمنع تفعيل وضع السكون. تبدو وكأنها ميزة مفيدة، ولكن هذه لا تزال مجرد براءة إختراع، وللآسف لا توجد وسيلة تضمن بأن شركة آبل ستقوم بتضمين هذه الميزة في حواسيب Mac في المستقبل.