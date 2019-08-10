تكنولوجيا: شاومي تسجل براءة إختراع لهاتف مميز بكاميرة periscope

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت براءة إختراع جديدة لهاتف من شركة شاومي سجلت خلال الفترة الماضية، حيث يأتي الهاتف في براءة الإختراع بكاميرة periscope.

قدمت كلاً من شركة هواوي وOPPO إصدارات مميزة بكاميرة periscope هذا العام، واليوم رصدت براءة إختراع لشركة شاومي في هاتف يأتي أيضاً بكاميرة periscope، حيث تم تسجيل براءة الإختراع في WIPO، كما ظهر مخطط لبراءة الإختراع يقدم تفاصيل لتصميم الكاميرة الخلفية والأمامية في الهاتف.

ويتميز هذا الإصدار بكاميرة أمامية منبثقة، كما يأتي بكاميرة خلفية بإعدادات رباعية، أيضاً يتميز المستشعر العلوي للكاميرة الخلفية بتصميم مربع منفصل عن المستشعرات الثلاثة الأخرى، والذي يضم كاميرة periscope.

ويضم الهاتف زر التحكم في مستوى الصوتيات مع زر التشغيل في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما يأتي الجانب الأيسر بالفتحة المخصصة لشريحة SIM.

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أيضاً يأتي الهاتف بمنفذ USB C في الجزء السفلي، مع مكبرات grille الصوتية، ومن المتوقع أن يكون هذا الإصدار هو هاتف Mi MIX 4 الذي جاء في بعض التسريبات حتى الآن.

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