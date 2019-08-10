تحديث جديد لتطبيق Telegram يجلب معه القدرة على إرسال الرسائل الصامتة، والرموز التعبيرية المتحركة

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل تطبيق المحادثات الشهير Telegram اليوم على تحديث جديد على منصتي الأندرويد و iOS يقوم بترقية التطبيق إلى الإصدار 5.10، وهو كالعادة يجلب معه مجموعة كاملة من الميزات الجديدة والمبتكرة.

واحدة من الميزات الجديدة هي القدرة على إرسال الرسائل بصمت. إذا كنت ترغب في إرسال رسالة إلى شخص ما ولكنك لا تريد أن يصدر جهازه صوتًا، فبإمكانك الآن إختيار الإرسال بدون صوت. فقط قم بالضغط مطولاً على زر الإرسال لإختيار خيار الإرسال بدون صوت. قد يكون ذلك مفيدًا عندما يكون الشخص الآخر في إجتماع أو في الفصل أو قد يكون نائمًا. سيحصل على إشعار على شاشته كالمعتاد ولكن التطبيق لن يصدر صوتًا.

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الميزة الرائعة الجديدة الأخرى التي حصل عليها تطبيق Telegram اليوم هي الصور المصغرة للفيديو والطوابع الزمنية. عندما تقوم بالبحث في مقطع فيديو، ستظهر صورة مصغرة حتى تعرف مكانك في الفيديو. وأيضًا إذا أضفت طابعًا زمنيًا لرسالة تحتوي على فيديو، فسوف يؤدي النقر فوق ذلك الطابع الزمني إلى نقلك إلى تلك النقطة بالضبط في الفيديو المعني.

بالنسبة للمجموعات، يسمح التطبيق الآن بإعداد الوضع البطيء. يتيح لك هذا إختيار فاصل زمني بين الرسائل بحيث لا تغمر المجموعة الكثير من الرسائل بسرعة أكبر مما يمكن لأي شخص متابعتها. يمكن للمجموعات الآن أيضًا الحصول على عناوين المسؤول. يمكن الآن لمسؤولي المجموعة الحصول على عناوين مخصصة لأنفسهم، والتي ستظهر بجوار أسمائهم في كل مرة يرسلون فيها رسائل إلى المجموعة.

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