Xiaomi Mi 9T Pro أصبح متوفرًا أخيرًا للطلب المسبق في أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد شهرين من الإعلان عنه، أصبح بإمكان المستهلكين في أوروبا أخيرًا شراء الهاتف Xiaomi Mi 9T Pro المعروف أيضًا بإسم Redmi K20 Pro في بعض المناطق مثل الهند والصين. هذا الهاتف متوفر حاليًا للطلب المسبق في هولندا من خلال متجر Belsimpel، ولكن من المفترض أن يصل إلى المزيد من البلدان الأوروبية في قادم الأيام والأسابيع.

الهاتف Xiaomi Mi 9T Pro يكلف 430 يورو للنسخة المزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية. ويمكن للمستهلكين الترقية إلى النسخة المزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية مقابل 50 يورو إضافية. وفي حالة إذا كنت تتساءل عن الألوان المتاحة، فهي تشمل الأحمر والأبيض والأزرق.

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كما سبق وأشرنا، فالهاتف Xiaomi Mi 9T Pro ليس هاتفًا جديدًا كليًا، فهو يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K20 Pro الذي تم إطلاقه قبل عدة أشهر في بعض البلدان الآسيوية.