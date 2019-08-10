الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G يحقق نتيجة متقدمة جدًا في إختبارات الأداء على منصة AnTuTu

فاطمة أيت طالب - دبي - يزداد عدد الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G تدريجيًا ويُتوقع أن يزداد أكثر في العام المقبل عندما تنضم المزيد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى معركة 5G وبعد إطلاق المزيد من شركات الإتصالات لشبكات الجيل الخامس الخاصة بها. أما وقد قلنا ذلك، فالهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G يُعتبر من بين هواتف 5G التي تم إطلاقها حتى الآن. تم الإعلان عن هذا الهاتف قبل بضعة أشهر وتم طرحه للبيع بداية هذا الأسبوع في الصين. الآن، إذا كنت تتساءل عن أداء هذا الهاتف، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن منصة AnTuTu الصينية لإختبارات الأداء كشفت عن النتيجة التي حصدها الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G على منصتها.

الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G يضم المعالج Snapdragon 855، ويضم أيضًا المودم Snapdragon X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. هذا الهاتف حقق 430654 نقطة على منصة إختبارات الأداء AnTuTu، وهي نتيجة أعلى بكثير من تلك التي حققها في السابق. هذا لأنه تم إختبار الهاتف هذه المرة بإستخدام الإصدار 8 من تطبيق AnTuTu. ويجب أن تضع هذه النتيجة الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G من حيث الأداء في نفس الفئة مع هواتف 5G الأخرى. ومع ذلك، فلا تزال النتيجة التي حصدها الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G أقل من تلك التي حققها هاتف الألعاب BlackShark 2 Pro والتي تخطت حاجز 450 آلف نقطة.

للتذكير، يضم الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، والمودم Snapdragon X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة كوالكوم. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة ZTE بتزويد هذا الهاتف كذلك بشاشة AMOLED تمتاز بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأنها تضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الجديد كذلك بذاكرة عشوائية بحجم 6GB/8GB/12GB، وبذاكرة داخلية بحجم 128GB/256GB، كما تم تزويده أيضًا بثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 20 ميغابكسل للمستشعر الثاني وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثالث مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة عادية بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بزاوية مشاهدة واسعة، والكاميرا الثالثة عدسة مقربة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.