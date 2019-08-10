الهاتف OnePlus 7 Pro 5G على مشارف دخول السوق الصيني

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف OnePlus 7 Pro 5G متوفر بالفعل للشراء في بعض المناطق، ولكنه لم يصل بعد إلى البلد الأم. ومع ذلك، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهذا ما يُلمح إلى إقتراب موعد إطلاق الهاتف OnePlus 7 Pro 5G في الصين.

بطبيعة الحال، النسخة الصينية من الهاتف OnePlus 7 Pro لن يتم شحنها مع روم OxygenOS الذي يأتي مع كافة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، وإنما سيتم شحنه مع روم HydrogenOS الذي يستند بدوره على نظام Android 9 Pie، والذي يفتقر إلى التطبيقات والخدمات التابعة للشركة الأمريكية بسبب حظر منتجاتها وخدماتها في الصين.

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وكما يوحي إسمه، فالهاتف OnePlus 7 Pro 5G الجديد يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف OnePlus 7 Pro بإستثناء أنه حصل على مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G بدلاً من المودم المتوافق مع شبكات 4G فقط. وعلى وجه التحديد، فالهاتف OnePlus 7 Pro 5G الجديد حصل على المودم Qualcomm X50 والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع المعالج Snapdragon 855 لتقديم كل الأشياء الرائعة التي وعدت بها تكنولوجيا 5G للمستخدمين.