تكنولوجيا: موتورولا تعقد مؤتمر في 23 من أغسطس لكشف النقاب عن هاتف Motorola One Action

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لعقد مؤتمرها القادم في الهند في 23 من أغسطس، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Motorola One Action.

أشارت الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة إلى خطط موتورولا لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة قريباً، حيث تقدم كلاً من هاتفي Motorola One Zoom وOne Action، واليوم تم تحديد موعد لمؤتمر موتورولا القادم للكشف عن إصدار جديد للشركة.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف One Action هو الإصدار المتوقع الكشف عنه خلال فعاليات المؤتمر، حيث ظهر مواصفات الهاتف بالفعل في تسريبات جاءت من قوائم امازون.

أيضاً لم يكشف الإعلان التشويقي للمؤتمر الذي يقام في 23 عن عنوان الإصدار الجديد بشكل صريح، إلا أن الإعلان التشويقي يأتي بعبارة “CaptureTheAction” لذا تشير التوقعات إلى أن One Action هو الإصدار المرتقب.

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ويأتي هاتف Motorola One Action وفقاً لما جاء في التسريبات بشاشة 6.3 إنش، بدقة عرض 2520 في 1080 بيكسل، وأبعاد 21:9، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج سامسونج Exynos 9609، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يأتي هاتف One Action بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع مستشعر سيلفي بدقة 12.6 ميجا بيكسل، أيضاً يتميز بكاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12.6 ميجا بيكسل ومستشعر مميز بزوايا عرض واسعة بزواية 117 درجة، مع مستشعر ثالث لدعم عمق التصوير.

ومن المقرر أن يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 3500 mAh، كما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف One Action مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 335 دولار، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق، الأبيض إلى جانب اللون الذهبي.

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