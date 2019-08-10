هذا الشاحن اللاسلكي من Mophie هو على الأرجح الشاحن الأقرب لـ AirPower الذي ألغته شركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل ببيع إثنين من الشواحن اللاسلكية المتعددة الأجهزة من شركة Mophie. وسيصل Mophie 3-in-1 Wireless Charging Pad الذي يُكلف 140 دولار أمريكي و Mophie Dual Wireless Charging Pad الذي يكلف 100 دولار أمريكي إلى عدد من المتاجر التابعة لشركة آبل في الأسبوع المقبل مع العلم بأن هذه الشواحن الجديدة متاحة الآن بالفعل للطلب عبر الإنترنت. لاحظ أن شركة Mophie تقوم ببيع الشاحن Mophie Dual Wireless Charging Pad مقابل سعر أقل يبلغ 80 دولار أمريكي.

يمكن للشاحن Mophie Dual Wireless Charging Pad توفير ما يصل إلى 7.5 واط من الطاقة لهواتف iPhone الموضوعة على وسادة الشحن. يمكن أيضًا شحن سماعات AirPods إذا كانت علبتها تدعم الشحن اللاسلكي، ولكن الساعة الذكية Apple Watch لن تقبل الشحن على هذه الوسادة. لحل هذه المشكلة، يوجد منفذ USB-A من أجل شحن جهاز ثالث مثل Apple Watch أو Powerbeats Pro أو أي شيء آخر.

أما بخصوص الشاحن Mophie 3-in-1 Wireless Charging Pad، فهو يملك ثلاثة أماكن مخصصة لشحن AirPods و Apple Watch. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مكان خاص لشحن iPhone أو بعض الأجهزة الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي. هل يمكن شحن ثلاثة منتجات من آبل في آن واحد؟ بالتأكيد، ولكن هذا الشاحن اللاسكلي لا يعمل مثل الشاحن AirPower الذي ألغته شركة آبل. يجب أن تضع كل شيء في مكانه الصحيح، ويجب أن يتم تعليق Apple Watch في المسند بدلاً من وضعها فوق القاعدة.

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هذه ليست محطات الشحن اللاسلكي الوحيدة التي توفرها شركة آبل لعملائها، ولكن Mophie 3-in-1 Wireless Charging Pad يعتبر بالتأكيد الحل الأكثر شمولية بينها. يبيع متجر Best Buy شاحنًا مماثلاً يدعى Nomad مقابل نفس السعر تمامًا. إنها حلول مُكلفة جدًا بالنسبة للعديد من المستهلكين، ولكن إذا كنت تريد تخليص المنضدة الخاصة بك من الأسلاك الشائكة، فهذا الشاحن اللاسلكي الجديد من شركة Mophie يعتبرًا حلاً مثاليًا بالنسبة لك.