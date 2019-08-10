آبل تواجه تحقيقًا من هيئة مكافحة الإحتكار في روسيا بسبب رفض تطبيق للرقابة الأبوية

فاطمة أيت طالب - دبي - جعلت شركة آبل من نفسها هدفًا لتحقيق جديد من هيئة مكافحة الإحتكار في روسيا بعدما قامت برفض تطبيق للرقابة الأبوية. تحقق هيئة مكافحة الإحتكار الفيدرالية الروسية في شكوى مُقدمة من قبل شركة Kaspersky Lab بسبب رفض تطبيق Kaspersky Safe Kids الخاص بها في متجر App Store، على الأقل وفقا لوكالة الأنباء رويترز. تعتقد شركة آبل أن تطبيق Kaspersky Safe Kids يُعرض ” سلامة المستخدم وخصوصيته للخطر “، مما يضعه في نفس الفئة مع تطبيقات الرقابة الأبوية الأخرى التي قامت بإزالتها من متجرها في وقت سابق من هذا العام.

تلقت شركة آبل العديد من الإنتقادات من المنظمات الأمريكية والأوروبية بسبب سيطرتها المشددة على التطبيقات التي تسمح للآباء بالحد من الوقت الذي يقضيه أبناؤهم على أجهزتهم المحمولة. أصدرت شركة آبل هذا الصيف سياسة جديدة بشأن تطبيقات الرقابة الأبوية هذه، والسماح بالتطبيقات التي تعتمد على VPN و MDM. ووفقًا للإرشادات المحدثة، يمكن للمطورين إستخدام مثل هذه التقنيات طالما أنهم حرصوا على عدم بيع بيانات الأطفال إلى أطراف ثالثة.

ووفقا لوكالة الأنباء رويترز، يعتمد تطبيق Kaspersky Safe Kids على MDM. وتقول شركة Kaspersky أنه بينما تسمح قواعد آبل الجديدة بإستخدام التكنولوجيا بشكل محدود لتطبيقات المراقبة الأبوية، فلا يزال من غير الواضح بالنسبة لها كيف يمكنها الحصول على إذن من آبل للقيام بذلك. وتشير سياسة آبل المُحدثة إلى أنه يتوجب على تطبيقات إدارة الأجهزة المحمولة ( MDM ) أن تطلب إذن المستخدمين لإدارة أجهزتهم المحمولة وكذلك تنص في سياسة الخصوصية الخاصة بها على ألا تكشف هذه التطبيقات عن البيانات لأطراف ثالثة.