PUBG Mobile هي ملكة ألعاب الرويال باتل على الهواتف الذكية، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت مؤسسة Sensor Tower المتخصصة في بحوث السوق أن PUBG Mobile هي الآن اللعبة الأكثر تحقيقًا للعائدات من بين ألعاب الرويال باتل على الأجهزة المحمولة. لقد نمت شعبية هذه اللعبة منذ شهر فبراير، والصين لعبت دورًا هامًا في ذلك.

قامت شركة Tencent Games بإطلاق لعبة PUBG Mobile في الصين قبل شهرين، ولو كان ذلك تحت إسم ” Game for Peace “. وفي يوليو، بلغ إنفاق اللاعبين 167 مليون دولار أمريكي على مدار الأشهر الـ 12 شهرًا الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 748% على أساس سنوي. هذا يجعل PUBG Mobile هي الرقم 1 من حيث الإيرادات لثلاثة أشهر على التوالي، وفقا لما توصلت إليه مؤسسة Sensor Tower، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن إحصائيات Sensor Tower لا تشمل نسخة الأندرويد من لعبة Fortnite لأنها غير متوفرة في متجر Google Play Store، وتستبعد متاجر الأندرويد في الصين.

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PUBG Mobile هي لعبة مجانية ولكنها تجني الأموال من العناصر المتوفرة للشراء داخل اللعبة. وبخصوص هذه النتائج، قال المؤسس المشارك لشركة Sensor Tower، السيد Alex Malafeev : ” الصين هي المحرك الرئيسي لهذا النمو، فهي ساهمت بنحو 30 في المئة من إجمالي الوقت المُنفق على اللعبة خلال شهرين فقط “، وأضاف : ” ومع ذلك، حتى مع خروج الصين من الصورة، فإن اللعبة ما زالت تزيد إيراداتها بنحو 310 في المئة على أساس سنوي إعتبارًا من الشهر الماضي “.

لعبة PUBG Mobile والتي تحمل إسم Game of Peace جلبت حوالي 241 مليون دولار من العائدات على مدار الأيام الـ 60 الماضية في الصين فقط، وهو ما يعني حوالي 28 في المئة من إجمالي الإيرادات البالغة 860 مليون دولار أمريكي التي حصدتها اللعبة حتى الآن في جميع أنحاء العالم. لقد جعلتها إيراداتها الإجمالية متقدمة على لعبة Fortnite من شركة Epic Games و Knives Out من شركة NetEase.

وعلى ذكر Fortnite، فقد إستقطبت عائدات إجمالية قدرها 725 مليون دولار أمريكي منذ إطلاقها، في حين إستقطبت لعبة Knives Out عائدات إجمالية قدرها 771 مليون دولار أمريكي. وكما سبق وأشرنا، فإن إيرادات Fortnite المُدلى بها في تقرير Sensor Tower تشمل فقط نظام iOS، لأن اللعبة غير متوفرة في متجر Google Play Store.