الفيسبوك تقدم ملايين الدولارات للناشرين من أجل التبويب الجديد المخصص للأخبار، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شبكة الفيسبوك لإطلاق تبويب جديد مخصص للأخبار من خلال تقديم صفقات بملايين الدولارات للناشرين، على الأقل وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وعلى ما يبدو، فقد أخبرت الشبكة الإجتماعية الأكثر شعبية في العالم مُقدمي الأخبار أنها ستدفع ما يصل إلى ملايين دولار سنويًا لترخيص محتواهم لعرضه في قسم الأخبار القادم، والذي قالت المصادر بأنه سيصدر في وقت ما خلال خريف هذا العام. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الفيسبوك إلتقت بالفعل مع ABC News و The Washington Post و Bloomberg لطرح العروض عليها. ومن غير الواضح ما إذا كان أي منهم قد أجاب بالإيجاب بالفعل، ولكن يقال أن أي شركة تقوم بذلك ستقوم بالإشتراك في إتفاقية مدتها ثلاث سنوات.

كشف رئيس الشركة، السيد مارك زوكربيرج عن خططه لإضافة قسم مخصص للأخبار إلى شبكة الفيسبوك لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، وذلك بعد فترة وجيزة من طرح شركة آبل لخدمتها الإخبارية المدفوعة +Apple News. في ذلك الوقت، ذكرت التقارير أن الخدمة ستكون مجانية للإستخدام، على الرغم من أن الفيسبوك قد تدفع للناشرين مقابل محتواهم.

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بناءً على تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الجديد، قد يقدم التبويب الجديد المخصص للأخبار مزيجًا من المقالات الكاملة والمقتطفات القصيرة. أفادت التقارير أن الناشرين المشاركين سيكونون قادرين على اختيار ما إذا كانت ستعرض مقالات كاملة على المنصة أو مجرد عنوان وجزء قصير من المقالة التي ترتبط بموقعها الرسمي على الويب. سيؤدي هذا الحل الأخير إلى زيادة عدد الزيارات إلى نطاقها الرسمي، على الرغم من أننا نتخيل أن الفيسبوك قد تدفع أكثر مقابل المقالات المنشورة بالكامل على منصتها.

التبويب الجديد المخصص للأخبار هو عبارة عن مشروع منفصل عن كافة الميزات القديمة المتعلقة بالأخبار التي رأيناها على شبكة الفيسبوك. إنه ليس مثل ” Today In ” الذي يعرض الأخبار للمستخدمين من الناشرين في منطقتهم. كما أنه لا يرتبط بالمقالات الفورية Instant Articles، التي تقسم فقط إيرادات الإعلانات مع الناشرين.