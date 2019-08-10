طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 37

يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد والرياح معتدلة.

والدرجات المتوقعة اليوم على النحو التالي: