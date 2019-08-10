"تدمير ذاتي واختراق روسي".. "التليجرام" كلمة سر الإرهابيين

مصراوي أثارت المكالمة التليفونية التي أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، للإرهابي محمد عايش الهارب بإحدى الدول العديد من التساؤلات حول السر في استخدام تطبيق "التليجرام" في مكالمات الإرهابيين، وقال أحدهما للآخر "أخويا قالي ما تكلمنيش على التليفون تاني وتواصل...

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