OnePlus 6 و OnePlus 6T يحصلان على تحديث جديد يجلب معه بعض ميزات OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد تحديث OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro خلال الأسبوعين الأخيرين أو نحو ذلك، قررت شركة OnePlus الآن تحديث الهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T أيضًا. هذا التحديث الجديد يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس وعددًا من الميزات الجديدة من تشكيلة OnePlus 7 الأحدث.

ميزة Fnatic Mode الموجودة في وضع Gaming Mode أصبحت متاحة الآن لهواتف OnePlus الرائدة السابقة التي تم إطلاقها في العام الماضي جنبًا إلى جنب مع ميزة Zen Mode، وما يسمى بخاصية DC Dimming التي تقوم بالتحكم في تعتيم إضاءة الشاشة لتجنب إجهاد العين والتسبب في الصداع عند التعرض لها لفترات طويلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول سجل التغييرات أنه تم تحسين وضع Pocket Mode وتم إضافة خاصية الردود السريعة Quick Reply إلى وضع الإستخدام الأفقي. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضًا التعامل مع مشكلة عدم إستجابة التطبيقات جنبًا إلى جنب مع مشكلة فتح التطبيقات بإستخدام مستشعر بصمات الأصابع عندما يتم تسجيل الشاشة.

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كما جرت العادة دائمًا، فقد يستغرق هذا التحديث بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.