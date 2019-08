مستشعر سامسونج بدقة 108 ميغابكسل لكاميرات الهواتف الذكية سيصل في اليوم 18 أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - مستشعرات كاميرات الهواتف الذكية التي تستخدم تكنولوجيا Quad Bayer هي موجودة هنا لتبقى. بعد وصول مجموعة من المستشعرات التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل في الأونة الأخيرة، فسوف تقوم كل من Realme و Redmi بتصعيد المنافسة قليلاً من خلال إستخدام مستشعرات بدقة 64 ميغابكسل في هواتفها الذكية القادمة في المستقبل القريب، ولكن هذا ليس نهاية السطر.

من المقرر أن يقوم قسم الكاميرات في شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن مستشعر جديد لكاميرات الهواتف الذكية يمتاز بدقة 108 ميغابكسل في اليوم 12 من شهر أغسطس الجاري. وفي الشهر الماضي، ترددت شائعات عن قدوم الهواتف الذكية المزودة بهذا المستشعر في العام 2020، ولكن ربما تم تعديل هذا الجدول الزمني حاليًا. قبل يومين، قام أحد المسربين المعروفين بنشر صورة من عرض تقديمي داخلي تخبرنا بأن شركة Xiaomi ستستخدم هذا المستشعر القادم من شركة سامسونج والذي تبلغ دقته 108 ميغابكسل في هاتفها الرائد القادم، Xiaomi Mi Mix 4.

إذا إلتزمت شركة Xiaomi بالجدول الزمني المعتاد لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi Mi Mix، فسوف يصل أول هاتف مزود بمستشعر سامسونج الذي تبلغ دقته 108 ميغابكسل هذا العام، على الأقل في الصين. ولا يزال من غير الواضح كم يبلغ حجم المستشعر الذي نتعامل معه هنا، ولكن سامسونج ستكشف عن كل التفاصيل في غضون ثلاثة أيام فقط. قد تعتقد أن حرب الميغابكسلات الكلاسيكية التي ظهرت في السنوات الماضية قد إنتهت، ولكن يبدو أن هذه الحرب إندلعت من جديد في الأونة الأخيرة.

كاميرات 108 ميغابكسل ستلتقط الصور بدقة 27 ميغابكسل بإستخدام تقنية دمج البكسلات. ومن غير الواضح ما إذا كان سيكون بإمكانك بالفعل إلتقاط الصور بدقة 108 ميغابسل، وربما من خلال وضع Pro Mode في تطبيق الكاميرا، ولكن حتى لو كان ذلك ممكنًا، فربما لا ينبغي عليك القيام بذلك لأنه تم تصميم تقنيات دمج البكسلات مثل Tetracell من شركة سامسونج و Quad Bayer من شركة Sony وهندستها للتصوير بدقة أقل مع توفير وضوح أفضل من خلال دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير يعرض المزيد من التفاصيل.

