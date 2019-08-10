كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Samsung” تحذف إعلانا يسخر من “iPhone” بسبب افتقاره لمقبس سماعة الرأس

متابعة-سنيار: بعد سنوات من الترويج لمقبس السماعة كميزة هامة على هواتفها الذكية الرئيسية، تخلت سامسونج أخيرا عن هذا الاتجاه وأطلقت هاتف Galaxy Note 10 بدون موصل الصوت 3.5 مم.

أخبرت سامسونج Ray Wong من شركة Mashable، أن أسباب التخلص من مقبس سماعات الرأس تقني، حيث أن الشركة تحتاج إلى مساحة أكبر لنشر خلايا البطارية في Note 10 الرفيعة جدا، وتدعي الشركة أيضا أن غالبية مستخدمي Galaxy Note قد تحولوا إلى سماعات الرأس اللاسلكية، وهذا يعني أن الوقت كان مناسبا لإجراء التغيير.

لن تكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للمستخدمين، حيث أن التكنولوجيا تتطور، والهواتف تصبح أكثر نحافة، ولكن هناك شيء واحد غريب قامت به Samsung، حيث لاحظت Business Insider، أن الشركة قامت بحذف إعلاناتها القديمة لطرازات Galaxy السابقة، والتي ركزت على مقبس سماعات الرأس بشكل بارز.

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وفي أحد هذه الإعلانات، والذي تم حذفه من صفحة YouTube على Samsung Mobile، ولكنه لا يزال مرئيا عبر آلة Wayback، سخرت Samsung علانية من iPhone Apple وافتقارها إلى مقبس سماعة الرأس.

وفي أحد المشاهد، يستخدم رجل دونجل ذي شقين لتوصيل سماعات أذن له بجهاز iPhone وشحنه في نفس الوقت.