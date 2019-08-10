هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب

أعلنت (هونر) HONOR – العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية – في بداية هذا الشهر عن توافر هاتفها المميز (هونر 20 برو) HONOR 20 PRO في الأسواق، والذي يدعم عددًا من الميزات تجعله منافسًا قويًا خلال عام 2019.

هاتف HONOR 20 PRO هو أحدث إصدار من هونر، ويتصدر سلسلة (هونر 20) بفضل تصميمه الفريد، وشاشة العرض الكاملة، والكاميرا رباعية العدسات المشابهة للكاميرا الموجودة بهاتف Huawei P30 Pro المميز، كما يوفر لك تجربة استخدام متطورة بفضل الأداء القوي، والتقنيات الذكية، بالإضافة إلى أن سعره أقل بكثير مما تتوقعه.

يجمع هاتف HONOR 20 PRO بين الأداء الفائق، والسعر المناسب حيث يأتي بسعر 545 دولارًا (1999 درهمًا إمارتيًا)، مما يجعله واحدًا من أهم الهواتف التي أُطلقت خلال عام 2019.

إليك أبرز مزايا هاتف هونر 20 برو HONOR 20 PRO

التصميم:

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يتمتع هاتف هونر 20 برو بتصميم أنيق ديناميكي يعكس أنماط لامعة مختلفة تتغير مع اختلاف الضوء والظلال المُسلطة عليه، مما يمنحه عمقًا فريدًا وتأثيرًا لونيًا رائعًا، بالإضافة إلى تصميم الهيكل المنحني الثلاثي الأبعاد، والزوايا المستديرة التي تجعل حمله مريحاً في قبضة اليد.

في الجهة الخلفية تجد كاميرا رباعية العدسات، ولا يوجد مستشعر لبصمات الأصابع في الخلف، أو أسفل الشاشة. وبدلاً من ذلك؛ ستجده مدمجًا على زر التشغيل الموجود على الجانب الأيمن أسفل أزرار الصوت، ويتميز المستشعر بسرعته حيث لا يستغرق أكثر من بضع ثوانٍ لإلغاء قفل الهاتف.

يحتوي الجزء السفلي على منفذ USB-C بجوار مكبر الصوت، ولا يوجد به منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، ولذلك تشتمل علبة الهاتف على محول من 3.5 ملم إلى USB-C.

الشاشة:

يحتوي هاتف HONOR 20 PRO على شاشة بقياس 6.26 بوصة، بدقة 2340×1080 بيكسل، وبكثافة 412 بيكسلًا في البوصة الواحدة، وتبلغ نسبة حجم الشاشة إلى الجسم 91.7%، وهو ما يجعلها توفر تجربة مشاهدة أفضل بعرض كامل، وبوضوح عالٍ.

سنجد أن هونر قد تخلت عن نتوء الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية وضمنتها في الشاشة في الزاوية العلوية اليسرى لتساعد الهاتف في تحقيق نسبة شاشة رائعة تصل إلى 91.7% كما ذكرنا سابقًا.

الأداء:

يعمل هاتف HONOR 20 PRO بمعالج Kirin 980 المصنع وفقًا لتقنية 7 نانومتر، كما أنه مدعم بالذكاء الاصطناعي، وهو المحرك الرئيسي لسرعة الهاتف وأدائه المتطور، حيث يوفر أداءً أعلى بنسبة 75%، مع تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 58% مقارنة مع الإصدار السابق، بالإضافة إلى تحسين أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 46%، مع دعم تقنية GPU Turbo 3.0؛ لتحسين الاستجابة اللمسية، وتوفير تحسينات خاصة أثناء تشغيل الألعاب.

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صُمم هذا الهاتف من أجل الأداء، حيث حصد في تقييم GeekBench ما يصل إلى 3291 نقطة في اختبار النواة الأحادية، بالإضافة 9388 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، ما يعني أنك لن تواجه أي مشكلات في تشغيل تطبيقات متعددة في الخلفية، وتشغيل الفيديو في نفس الوقت.

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك يتضمن الهاتف نظام الصوت المحيطي الافتراضي 9.1 (Virtual 9.1 Surround Sound) الذي يدعم معظم السماعات السلكية واللاسلكية مما يتيح تجربة صوتية أكثر كفاءة.

الكاميرا:

حقق هاتف (HONOR 20 PRO) في اختبار الكاميرا الشامل الذي تُجريه منصة (DxOMark) معدل 111 نقطة، والذي يُعد من أعلى المعدلات على الإطلاق، حيث حصل على المرتبة الثانية في التصنيف.

يأتي هاتف هونر 20 برو بكاميرا خلفية رأسية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.4، وتعمل بمستشعر Sony IMX586 نفسه الموجود في OnePlus 7 Pro؛ وتدعم التثبيت البصري، والضبط التلقائي للصور، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f / 2.2، ذات زاوية عريضة 117 درجة، والثالثة: بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4؛ مع دعم تقريب بصري حتى ثلاثة أضعاف، والرابعة: عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.4.

يدعم نظام الكاميرا العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، حيث لميزة ( AI Ultra-clarity) أن تضيف مزيدًا من التفاصيل والضوء، وإن كان ذلك مع التعرض لمدة 3-5 ثواني. كما يمكن أن يساعدك وضع التصوير الليلي الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Night) في الحصول على لقطة ليلية مثالية من خلال إضافة المزيد من الضوء والتفاصيل.

أما الكاميرا الأمامية فهي كاميرا أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وللعلم فإن الهاتف يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

نظام التشغيل، والبطارية:

يعمل الهاتف بنظام (أندرويد 9 باي) Android 9.0 Pi؛ المُعتمد على واجهة المستخدم Magic UI 2.1.0، الخاصة بهونر، والتي تقدم مجموعة كبيرة من المزايا والوظائف، بما في ذلك عناصر بصرية، وتحسينات جديدة.

تتميز واجهة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي؛ لتنظيم توزيع الموارد بطريقة ذكية ومتكاملة؛ للوصول إلى أداء أقوى لنظام أندرويد.

يأتي هاتف HONOR 20 PRO ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم تقنية هونر للشحن السريع بقدرة 22.5 واط، حيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 30 دقيقة فقط.

عرض العيد

قالت HONOR إن كافة الطلبات على هاتف HONOR 20 PRO خلال فترة عيد الأضحى المبارك اعتبارًا من ٨ أغسطس ٢٠١٩ سيتم إيصالها للمشترين في ١٤ أغسطس ٢٠١٩.