كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Naim Audio” تطلق مكبر صوت Mu-So اللاسلكي مقابل 899 دولارا

متابعة-سنيار: كشفت شركة Naim Audio ومقرها المملكة المتحدة عن إصدار جديد من مكبر الصوت اللاسلكي الصغير متعدد الإمكانات Mu-So Qb بعد شهرين فقط من إطلاق نسخة الجيل الثاني من طراز Mu-so الأنيق.

تمامًا مثل شقيقه الأكبر، يستند Mu-So Qb الجديد من خلال ترقيات الأجهزة والبرامج “الشاملة” على الطراز الأصلي الذي تم إطلاقه في عام 2016.

ويمكن أن يعرض أحدث عروض Naim من مكتبة الموسيقى الرقمية الخاصة بها، والمحتوى من خدمات البث مثل Spotify و بث المحتوى على محطات راديو الإنترنت عبر منصة بث الموسيقي الفريدة للعلامة التجارية التي استغرق إنشاؤها ثلاث سنوات وشارك فيها 25 مهندسا.

فيما يتعلق بالتحديثات الجمالية، في حين أن النموذج الجديد يشبه سلفه، فقد تم تحديث التصميم بالعديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك الاتصال الهاتفي الجديد بمستوى صوت مضيئ يحتوي على أزرار تحكم، ويحتوي على مستشعر القرب الذي يضيء الاتصال بمجرد استشعار يد قريبة منه.

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الوحدة الجديدة مثل سابقتها تأتي بهيكل مصنوع من الألمنيوم الرمادي المصقول ونسيج الشبكة المصنوع من مكبرات الصوت، وتتيح شبكات الاستبدال الاختيارية للمستخدم تخصيص جهاز Mu-so Qb بألوان Olive أو Terracotta أو Peacock.

على الرغم من أن جهاز Mu-so Qb لا يزال يحوي 300 واط من الطاقة، فقد تمت ترقية الجهاز أيضا بواسطة برامج تشغيل معاد تصميمها تم تطويرها بالتعاون مع العلامة التجارية الصوتية الفرنسية Focal ومعالج تمت ترقيته يضم DSP (معالج الإشارة الرقمية) مع طاقة معالجة أكثر من 10 أضعاف، كما يتم دعم ملفات WAV عالية الدقة و FLAC و DSD.

سيكون الجيل الثاني الجديد من Mu-So Qb متاحا للشراء بدءا من سبتمبر مقابل 899 دولارا أمريكيا.