Ninja وصل بالفعل إلى مليون متابع على منصة Microsoft Mixer

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شهرة Tyler Blevins المعروف في جميع أنحاء العالم بإسم Ninja تسبقه على منصة بث جلسات اللعب Mixer التابعة لشركة مايكروسوفت. لقد وصل Tyler Blevins بالفعل إلى مليون متابع على منصة Mixer، ولا شك أن هذه الأرقام سترتفع في قادم الأيام والأسابيع.

وبخصوص هذا الإنجاز، صرح Tyler Blevins على شبكة تويتر بالقول : ” شكرًا لكم على كل هذا الدعم الرهيب. لم أشعر بهذا الشعور الجيد منذ فترة طويلة “. وعلى الرغم من عدد متابعيه، فإن الشيء الأكثر إثارة للإعجاب هو وصوله إلى هذا الرقم في فترة وجيزة، فلم يلتحق Tyler Blevins بمنصة Mixer منتقلاً من منصة Twitch سوى في الأسبوع الماضي. وفي الوقت الراهن، يمكن لأي شخص الحصول على إشتراك مجاني لمدة شهر في قناة Ninja. بعد 30 سبتمبر، سيتعين على المعجبين دفع رسوم لحجب الإعلانات والحصول على مزايا أخرى.

Advertisements

إذا بدأ مليون شخص بالدفع مقابل الإشتراك في قناة Ninja، فسوف يثبت ذلك أنه إتخذ القرار الصحيح بترك منصة Twitch لصالح منصة Mixer. ووفقا للتقارير السابقة، فيبدو أن شركة مايكروسوفت قررت دفع 50 مليون دولار أمريكي لـ Tyler Blevins لإقناعه بالإنتقال من منصة Twitch إلى منصة Mixer التابعة لها. سيؤدي هذا إلى جذب المزيد من منشئي المحتوى والمنافسة على نحو أكبر مع خدمات أخرى مثل اليوتيوب في مجال الألعاب.